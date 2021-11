DIRETTA/ Brescia Pisa video streaming tv: Rondinelle avanti nei precedenti

DIRETTA BRESCIA PISA: TESTA A TESTA

Allo Stadio Rigamonti la diretta di Brescia Pisa si è già giocata in altre 5 occasioni. Di queste gare le rondinelle ne hanno vinte 3, persa 1 e pareggiata 1. L’ultimo successo ci porta indietro alla scorsa stagione quando il 7 maggio si vide un roboante 4-3. Gli ospiti erano andati avanti al minuto 9 con Marin, con i padroni di casa in grado di trovare il pari altrettanti minuti dopo grazie ad Aye. Nella ripresa Donnarumma completava l’opera su calcio di rigore ribaltando il risultato. Mastinu poi sbagliava il rigore del pari aprendo la strada alla rete del 3-1 di Aye.

DIRETTA/ Pisa Benevento (risultato 1-0) streaming video tv: pressione sannita

Sembrava però pronta ad essere riaperta la gara al minuto 68 quando in gol andava De Vitis su calcio di rigore. Uno scatenato Aye però segnava la tripletta personale e il gol della vittoria con Sibilli in rete nel finale solo per gli almanacchi. L’unico successo a Brescia del Pisa invece è una vittoria per 0-2 dell’agosto del 2016, una gara decisa dai gol di Mannini e Verna e valida per i 64esimi della Coppa Italia. Il Pisa superò anche la Salernitana nel turno successivo ma fu poi costretta ad arrendersi al Torino. (agg Matteo Fantozzi)

Diretta/ Vicenza Brescia (risultato finale 2-3): le Rondinelle espugnano il Menti!

DIRETTA BRESCIA PISA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Doppio appuntamento con la diretta tv di Brescia Pisa, o meglio: sulla televisione solo gli abbonati al satellite potranno seguire questa partita di Serie B selezionando i canali Sky Sport, con la possibilità di mobilità grazie all’applicazione Sky Go che non prevede costi aggiuntivi. L’alternativa è per i clienti della piattaforma DAZN e in questo caso si tratterà di una visione in diretta streaming video, attraverso dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o utilizzando una smart tv con connessione a internet.

LA CAPOLISTA TENTA LA FUGA!

Brescia Pisa, che verrà diretta dal signor Simone Sozza, va in scena alle ore 16:15 di sabato 27 novembre: è una delle partite più interessanti nella 14^ giornata di Serie B 2021-2022. Filippo Inzaghi è arrivato in testa alla classifica, confermandosi con la vittoria di Vicenza: una situazione già vissuta a Benevento, rispetto a quei sanniti il Brescia ha forse una rosa meno dominante ma sicuramente ci sono tutte le possibilità di confermare il primo posto e volare verso la promozione diretta, chiaramente tenendo conto delle avversarie che appaiono particolarmente agguerrite.

Diretta/ Cittadella Pisa (risultato finale 2-0): ben tre espulsioni per i toscani!

Una di queste è il Pisa, che capolista di Serie B lo è stata a lungo: i toscani sono poi andati in crisi ma si sono rilanciati battendo il Benevento, adesso bisognerà capire se la squadra di Luca D’Angelo possa correre per i primi due posti o il suo orizzonte, che sarebbe già positivo, preveda una “semplice” lotta per i playoff. Aspettiamo ora che la diretta di Brescia Pisa prenda il via; nel frattempo possiamo fare qualche rapida valutazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA PISA

Pippo Inzaghi gioca con l’albero di Natale: in Brescia Pisa qualche variazione sul tema rispetto al Menti potrebbe riguardare soprattutto il reparto avanzato, dove Palacio può rifiatare per Spalek e Léris per Matteo Tramoni, con Moreo che invece insidia Riad Bajic. A centrocampo Van de Looi sarà come sempre il regista basso, affiancato da due mezzali che dovrebbero essere Bertagnoli (doppietta a Vicenza) e Dimitri Bisoli; Cistana e Chancellor i centrali davanti a Joronen, sulle corsie laterali come terzini dovrebbero giocare ancora Mateju e Pajac (da valutare, nel caso pronto Mangraviti).

Il Pisa di D’Angelo si dispone con un modulo molto simile: qui due attaccanti (torna Lucca, che affiancherà Masucci o Sibilli) e un trequartista che potrebbe essere il rientrante Nagy (in alternativa Mastinu), a centrocampo sempre squalificato Idrissa Touré e Di Quinzio è in ballottaggio con Birindelli, che può tornare largo a destra portando Hermannson a sinistra, poi Marius Marin e Gucher a completare la linea mediana e due centrali difensivi che saranno come al solito Antonio Caracciolo e Leverbe, a protezione del portiere Nicolas.

QUOTE E PRONOSTICO

Come sempre l’agenzia Snai ha proposto le sue quote su Brescia Pisa: andiamo dunque a vedere cosa ci dica il bookmaker per questa partita. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vale 2,00 volte la puntata, mentre con l’eventualità del pareggio – regolata dal segno X – arriviamo a un valore corrispondente a 3,40 volte quanto messo sul piatto. Il successo degli ospiti, ipotesi identificata dal segno 2, vi farebbe guadagnare una somma equivalente a 3,65 volte il valore della vostra giocata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA