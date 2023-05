DIRETTA/ Brescia Pisa video streaming tv: l’anno scorso fu un colpo toscano

DIRETTA BRESCIA PISA: TESTA A TESTA

Poco tempo all’inizio della diretta di Brescia Pisa valevole per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie B. Prima di tuffarci nelle emozioni della sfida andiamo a vedere i precedenti tra le due squadre: allo stadio “Rigamonti” di Brescia, sono sei gli incroci recenti tra le Rondinelle e i toscani. La prima volta (12 febbraio 2008) i padroni di casa si imposero di misura nel venticinquesimo turno cadetto.

Il 7 agosto 2016, invece, la prima affermazione dei nerazzurri ospiti nel match utile per la Coppa Italia, 0-2 con le reti firmate da Mannini e Perna. Per trovare il primo pareggio, infine, bisogna arrivare all’11 febbraio 2017, 1-1 scandito dal calcio di rigore siglato da Mannini e dal gol di Caracciolo, entrambi nella prima frazione di gioco. L’ultima gara disputata in terra lombarda è quella del 27 novembre 2021: successo ospite di misura (0-1) in virtù della rete realizzata da Sibilli. (Giulio Halasz)

BRESCIA PISA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Brescia Pisa sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Brescia Pisa in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

IN EQUILIBRIO!

Brescia Pisa, in diretta sabato 13 maggio 2023 alle ore 14.00 presso lo stadio Mario Rigamonti di Brescia, sarà una sfida valida per la 37^ giornata del campionato di Serie B. Toscani in crisi, l’ultimo ko interno contro il Frosinone ha rappresentato la quarta sconfitta consecutiva per i nerazzurri che rischiano di vedersi soffiato sotto il naso l’obiettivo dei play off, con un rendimento simile a quello di inizio stagione che aveva portato al ritorno di Luca D’Angelo in panchina.

Il Brescia dopo un momento brillante e 2 vittorie che erano state ossigeno puro per la classifica è incappato in una nuova sconfitta, perdendo sul campo del Parma e restando nel pieno della bagarre della lotta per non retrocedere. Nel match d’andata vittoria netta del Pisa sul Brescia con il risultato di 3-0, ultimo precedente tra le due squadre in casa delle Rondinelle datato 27 novembre 2021, sempre i toscani vincenti ma in quell’occasione col punteggio di 0-1.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA PISA

Le probabili formazioni della diretta Brescia Pisa match che andrà in scena allo stadio Mario Rigamonti di Brescia. Per il Brescia, Davide Gastaldello schiererà la squadra con un 4-3-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Andrenacci; Karacic, Cistana, Mangraviti, Huard; Bisoli, Labojko, Bjorkgren; Rodriguez, Adryan; Ayé. Risponderà il Pisa allenato da Luca D’Angelo con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Nicolas; Rus, Hermannson, Caracciolo, Beruatto; Marin, Nagy, Gargiulo; Sibilli; Moreo, Torregrossa.

BRESCIA PISA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Brescia Pisa, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie B. La vittoria del Brescia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo del Pisa, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.00.

