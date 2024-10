VIDEO MANTOVA BRESCIA (1-1), GOL E HIGHLIGHTS: LA PARTITA

Video Mantova Brescia, gol e highlights: finisce in parità (1-1) il derby lombardo in programma al “Danilo Martelli” tra le formazioni allenate rispettivamente da Davide Possanzini e Rolando Maran. La neopromossa padrona di casa, reduce dalla scoppola di Cesena, disputa una buona gara con le ‘rondinelle’ ma va sotto a inizio ripresa, poi a otto giri di orologio dal fischio finale trova la zampata con uno dei subentranti dalla panchina e conquista un punto tutto sommato meritato: masticano amaro gli ospiti, dato che potevano condurre in porto un successo che li avrebbe proiettati al terzo posto in solitaria. Gara comunque godibile quella di Mantova con occasioni fioccate su entrambi i fronti, specie nel primo tempo.

All’11’ subito il palo di Mensah (Ruocco non insacca sulla ribattuta): poco dopo invece l’attaccante di origini ghanesi si divora il vantaggio. I biancazzurri hanno le loro chance ma il portiere dei virgiliani, Festa, è bravo su Olzer e Juric. Nella ripresa il doppio cambio di Maran dà la svolta: Borrelli s’inventa un gran gol al 49′; la reazione biancorossa tuttavia è sterile. Allora ci pensa Debenedetti a rimettere le cose a posto: entrato da due minuti, è lesto a ribadire in rete dopo clamoroso doppio palo di Galuppini su punizione. È l’ultima emozione: il Brescia sale così a quota 13 punti al quinto posto, sono invece 11 per il Mantova che si salva in extremis ma perde l’occasione di scavalcare in classifica proprio i biancazzurri.

VIDEO MANTOVA BRESCIA (1-1), GOL E HIGHLIGHTS: IL TABELLINO

MANTOVA: Festa, Maggioni (dal 35′ st Aramu), Brignani, Redolfi, Bani, Artioli (dal 31′ st Wieser), Trimboli, Bragantini (dal 1′ st Galuppini), Mancuso, Ruocco (dal 31′ st Fiori), Mensah (dal 34′ st Debenedetti). A disposizione: Sonzogni, Burrai, Cella, Debenedetti, De Maio, Fedel, Muroni, Solini. Allenatore: Davide Possanzini.

BRESCIA: Lezzerin, Dickmann, Adorni, Cistana, Jallow, Bisoli (dal 32′ pt Fogliata), Verreth (dal 33′ st Paghera), Besaggio (dal 1′ st Corrado), Olzer (dal 1′ st Galazzi), Juric, Borrelli (dal 27′ st Moncini). A disposizione: Andrenacci, Bertagnoli, Bianchi, Bjarnason, Calvani, Nuamah, Papetti. Allenatore: Rolando Maran.

Ammoniti: Aramu (M), Trimboli (M), Adorni (B), Dickmann (B).

Reti: 5′ st Borrelli (B), 37′ st Debenedetti (M).

