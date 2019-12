Diretta Brescia Pistoia/ Streaming video tv: lunch match (Basket A1)

Brescia Pistoia, diretta dagli arbitri Massimiliano Filippini, Guido Giovannetti e Dario Morelli, è l’appuntamento di mezzogiorno con la dodicesima giornata del campionato di Serie A di basket. Appuntamento dunque alle ore 12.00 di oggi, domenica 8 dicembre 2019, presso il Palaleonessa della città lombarda. Brescia Pistoia vede certamente favorita sulla carta la Germani Basket, non solo per il fattore campo ma anche perché Brescia finora ha raccolto in stagione sei vittorie e cinque sconfitte, mentre la Oriora ha tre successi a fronte però di otto sconfitte e soprattutto in trasferta finora ha sempre perso. Ecco di conseguenza che Brescia andrà alla ricerca di una vittoria per consolidarsi in zona playoff, mentre un eventuale colpaccio di Pistoia avrebbe grande valore per i toscani nella lotta salvezza.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Brescia Pistoia, che non è tra le partite trasmesse per questa dodicesima giornata di campionato; tuttavia l’appuntamento classico per tutti gli appassionati è sulla piattaforma Eurosport Player, che fornisce a tutti gli abbonati l’intera gamma delle gare di Serie A in diretta streaming video. Dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per seguire la sfida, mentre sul sito ufficiale www.legabasket.it sono consultabili le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo al Palaleonessa.

DIRETTA BRESCIA PISTOIA: IL CONTESTO

Verso la diretta di Brescia Pistoia, abbiamo già evidenziato la differenza di obiettivi tra le due squadre. Bisogna però anche osservare che settimana scorsa i toscani sono riusciti a mettere a segno una bella impresa, vincendo per 89-87 contro i campioni d’Italia in carica di Venezia, un successo che per Pistoia è stata una vera e propria boccata d’ossigeno. Bella vittoria di squadra per la Oriora Pistoia, come dimostrano i cinque giocatori in doppia cifra per la formazione toscana, anche se il mattatore è stato senza ombra di dubbio Jean Salumu, autore infatti di ben 25 punti. In trasferta tuttavia Pistoia non ha ancora mai vinto, anche su questo fa affidamento Brescia per ripartire dopo la sconfitta di Sassari, al termine di una partita nella quale comunque la Germani ha saputo combattere contro la fortissima Dinamo, che alla fine si è imposta con il punteggio di 76-70. David Moss è stato il migliore marcatore per Brescia con 13 punti, ma non è bastato per ottenere una vittoria che in Sardegna sarebbe stata un vero e proprio colpaccio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA