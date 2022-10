Diretta Brescia Prometey/ Streaming video tv: un incrocio insodioso! (Eurocup)

DIRETTA BRESCIA PROMETEY: GERMANI PER IL RISCATTO!

Brescia Prometey è in diretta dal PalaLeonessa, e si gioca alle ore 20:30 di mercoledì 19 ottobre: la partita è valida per la seconda giornata nel gruppo A di basket Eurocup 2022-2023. È un match che rappresenta, o comunque può rappresentare, il riscatto per la Germani: la squadra di Alessandro Magro è uscita nettamente sconfitta dall’esordio nella competizione, la Joventut Badalona si è rivelata più forte e dunque adesso bisogna anche testare la reale competitività a livello di possibilità di qualificarsi agli ottavi di finale, perché è chiaro che sia questo l’obiettivo della Leonessa in Eurocup.

Il Prometey l’anno scorso era in Champions League, e aveva incrociato Sassari battendola in entrambe le occasioni: squadra ambiziosa la cui crescita è stata rallentata dalla guerra in Ucraina, ma che settimana scorsa ha saputo battere il Lietkabelis mostrando subito di potersela giocare per le prime otto del proprio girone. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Brescia Prometey; mentre aspettiamo la palla a due della partita, proviamo a tracciare alcuni dei temi principali che potrebbero emergere da questa intrigante serata del PalaLeonessa.

DIRETTA BRESCIA PROMETEY STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Prometey sarà garantita dalla televisione satellitare: come sempre, l’appuntamento con la partita di Eurocup è un’esclusiva riservata agli abbonati, che in questo caso potranno selezionare il canale Sky Sport Arena (numero 204 del decoder). In alternativa è attivo il servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi, grazie all’applicazione Sky Go mentre per quanto riguarda le informazioni utili si potrà consultare liberamente il sito ufficiale euroleague.net/eurocup, sul quale troverete il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA BRESCIA PROMETEY: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Brescia Prometey prende il via, se non altro, da una vittoria che la Germani ha colto in campionato: i lombardi hanno dovuto sudare sette camicie per avere ragione di Scafati, hanno rischiato di perdere nei 40 minuti (la Givova era avanti e poi ha anche avuto il possesso per vincere) ma poi hanno preso il largo nell’overtime, controllando molto bene il vantaggio accumulato pur incassando un preoccupante parziale nel finale. Si tratta di una squadra che come già dicevamo ha cambiato qualcosa e dunque ha bisogno di trovare il giusto amalgama.

Un giocatore come John Petrucelli lo scorso anno era poco più di uno specialista difensivo (per quanto prezioso) mentre adesso si trova a dover fare il secondo violino al fianco di Amedeo Della Valle, avendo iniziato alla grande da questo punto di vista ma dovendo verificare se la sua dimensione possa essere questa anche nel lungo periodo. Attenzione allora al Prometey, squadra che come detto vuole gli ottavi di Eurocup e ha già mostrato le proprie capacità: quella del PalaLeonessa sarà tutt’altro che una partita semplice, per Brescia però è da vincere…











