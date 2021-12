Diretta/ Prometey Dinamo Sassari (risultato finale 89-56) streaming: crolla la Dinamo

DIRETTA PROMETEY DINAMO SASSARI (RISULTATO 89-56): CROLLA LA DINAMO

Il match tra Prometey e Sassari termina 89-56. Andiamo a scoprire tutti i realizzatori del match fino ad ora. Prometey: Lypovyy 8, Sean Evans 10, Lukashov 5, Belikov 4, Miro Bilan 7, Chris Dowe 15, D’Angelo Harrison 17, Kennedy 16, Sydorov 2. Sassari: Robinson 5, Kaspar 2, Bendzius 9, Kruslin 2, Logan 9, Burnell 12, Mekowulu 10, Burnell 6, Tyus Battle 6. Prometey che domina il match contro una Dinamo Sassari davvero fuori fase. Sconfitta pesantissima come recita il risultato finale. (agg. Umberto Tessier)

INTERVALLO LUNGO

Prometey e Sassari vanno all’intervallo lungo sul 45-32. Andiamo a scoprire tutti i realizzatori del match fino ad ora. Prometey: Miro Bilan 4, Chris Dowe 13, D’Angelo Harrison 13, Kennedy 5, Sydorov 2. Sassari: Robinson 3, Bendzius 3, Kruslin 2, Logan 2, Burnell 2, Mekowulu 10, Burnell 6, Tyus Battle 6. Prometey che continua ad aumentare il suo vantaggio nei confronti di una deludente Sassari. Le due squadre vanno ora all’intervallo lungo. (agg. Umberto Tessier)

DIRETTA PROMETEY-DINAMO SASSARI, VIDEO STREAMING TV: LE INFO PER GUARDARE LA SFIDA

La sfida di basket Champions League fra Prometey e la Banco di Sardegna Dinamo Sassari sarà visibile in diretta televisiva e in chiaro. L’evento è stato infatti acquisito dalla Rai, che trasmetterà l’incontro, così come molti altri nel corso di questa stagione di pallacanestro.

L’appuntamento, stando alla guida tv, è quindi fissato alle ore 20:30 di oggi in diretta tv su RaiSport, visibile anche in HD. Vi ricordiamo inoltre la possibilità di seguire la gara attraverso l’app dedicata, RaiPlay, che vi permetterà quindi di godere del match comodamente via smartphone, pc o tablet, o eventualmente attraverso il sito dedicato Raiplay.it.

HARRISON 11 PUNTI

Il primo quarto tra Prometey e Sassari termina sul 27-15. Andiamo a scoprire tutti i realizzatori del match fino ad ora. Prometey: Chris Dowe 9, D’Angelo Harrison 11, Kennedy 5, Sydorov 2. Sassari: Kruslin 2, Logan 2, Burnell 2, Mekowulu 8. Pasdroni di casa che partono forte prima di subire la reazione di Sassari che riesce a limitare i danni in questo primo periodo. La compagine italiana dovrà cambiare ritmo per rientrare in partita completamente. (agg. Umberto Tessier)

PALLA A DUE!

Siamo pronti per il palla a due della diretta di Prometey Dinamo Sassari, match della Champions league di basket e sfida che pure non vede la Dinamo come obbligata favorita. A dar da pensare a Bucchi e alla sua squadra non tanto l’ottimo stato di forma proprio come quello pessimo dei rivali, ma più che altro l’ultimo precedente segnato solo lo scorso 27 ottobre.

Nel turno di andata della manifestazione di basket, in terra sarda infatti la Dinamo venne sconfitta con il pesante risultato di 79-87: allora fu un KO importante, segnato in primis dai giocatori del Prometey Dowe e Kennedy, che andarono entrati a quota 17 punti quella sera. Il ricordo dunque non è dei più dolci, ma i sardi hanno tutte le carte giuste per ribaltare lo storico. Vedremo che dirà il campo. Via! (agg Michela Colombo)

PASSAGGIO DEL TURNO COMPLICATO!

La diretta video streaming della partita fra Prometey e la Dinamo Sassari, valevole per la quinta giornata dei gironi di Champions League di basket maschile 2021-2022, si giocherà questa sera. Dalle ore 18:00, in diretta dal palazzetto di Dnipropetrovsk Oblast in Ucraina, la compagine sarda scenderà sul parquet con un piede già “nella fossa”. Dinamo è infatti al momento all’ultimo posto nel suo gruppo, il girone A, avendo ottenuto fino ad oggi solamente una vittoria sulle quattro precedenti sfide giocate, con l’aggiunta di tre sconfitte. Lo stesso score è stato comunque ottenuto dagli avversari di questa sera, che però all’andata, lo scorso ottobre, avevano battuto Sassari con il risultato di 79-87, tra l’altro dopo aver recuperato uno svantaggio di 16 punti.

Obiettivo, provare a fare risultato questa sera, sperando poi nel passaggio del turno, che al momento appare comunque un obiettivo molto complicato. In prima posizione troviamo la formazione del Ludwigsburg, con gli spagnoli del Tenerife al secondo posto, entrambe con uno score di tre vittorie e una sconfitta. A far ben sperare i biancoblu è la recente vittoria casalinga proprio contro la capolista del Ludwigsburg, battuta 82 a 75, mentre in precedenza era giunta la sconfitta interna contro gli ucraini. Percorso inverso invece per la squadra di Dnipropetrovsk, che nell’ultima uscita è stata sconfitta di soli due punti, 78 a 80, in casa del Tenerife, andando poi a vincere ad ottobre contro il team allenato da Piero Bucchi.



