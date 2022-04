Diretta Brescia Reggio Emilia/ Streaming video tv: Caja se la gioca! (basket A1)

DIRETTA BRESCIA REGGIO EMILIA: GERMANI FAVORITA!

Brescia Reggio Emilia, in diretta dal PalaGermani, si gioca alle ore 18:00 di sabato 16 aprile: le due squadre sono in campo per la 27^ giornata del campionato di basket Serie A1 2021-2022, secondo incontro dopo il recupero infrasettimanale. La Germani è la grande sensazione nel girone di ritorno, ma in realtà la strepitosa striscia di successi è iniziata a metà dell’andata e adesso per Alessandro Magro si tratta di tenere botta, detto che il terzo posto dovrebbe essere archiviata bisogna ora presentarsi al meglio ai playoff, perché la sensazione è che la squadra possa fare qualcosa di grande.

Per quanto riguarda invece Reggio Emilia, la squadra di Attilio Caja ha un grande appuntamento nella finale di Europe Cup ma intanto vuole prendersi la qualificazione ai playoff, che non arriva da tempo e che sarebbe un traguardo importante nel processo di crescita che Attilio Caja aveva già aperto l’anno scorso. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Brescia Reggio Emilia, mentre aspettiamo che la partita si giochi facciamo qualche valutazione sui temi principali che ne potrebbero emergere.

DIRETTA BRESCIA REGGIO EMILIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A1

Brescia Reggio Emilia non è una delle partite che per questa 27^ giornata di Serie A1 sono fornite dai canali della nostra televisione per la diretta tv. Ad ogni modo da questa stagione tutte le gare del nostro massimo campionato di basket hanno un denominatore comune, vale a dire la piattaforma Discovery Plus che è diventata broadcaster della Lega: dunque, anche in questo caso avremo una visione in diretta streaming video per tutti gli abbonati al servizio. Ricordiamo poi che sul portale della Lega, ovvero su www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA BRESCIA REGGIO EMILIA: RISULTATI E CONTESTO

Avvicinandoci alla diretta di Brescia Reggio Emilia, possiamo innanzitutto dire che questa sarà anche la partita di Amedeo Della Valle: giovane in grande emergenza ai tempi della Unahotels (che allora era Grissin Bon), leader riconosciuto in una Germani che ha fatto un salto di qualità superiore a quello che ci si potesse aspettare, e che non ha nemmeno il rammarico di essere partita con il freno a mano tirato perché, appunto, la striscia di vittorie anche volendo considerare un senso di orgoglio e riscatto non sarebbe usuale nemmeno per una corazzata.

Reggio Emilia allora se la gioca con serenità, più o meno a dirla tutta: la situazione della classifica è tale che i playoff possono sfuggire con una vittoria in meno rispetto ad altre rivali, dunque ogni singola gara dovrà essere affrontata come se fosse una finale e poi si vedrà quale sarà il punto d’arrivo. Anche perché, la post season potrebbe poi arrivare contro un’avversaria che sia sulla carta più abbordabile: a quel punto la semifinale non sarebbe così peregrina, e anche la Unahotels si potrebbe divertire parecchio…











