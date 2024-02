Diretta/ Brescia Reggio Emilia (risultato 29-10) streaming video tv: primo quarto! (11 febbraio 2024)

DIRETTA BRESCIA REGGIO EMILIA (RISULTATO 29-10): PRIMO QUARTO

In Lombardia il primo quarto di gioco tra Brescia e Reggio Emilia si è concluso con il punteggio di 29 a 10. Nelle fasi iniziali dell’incontro i padroni di casa guidati da coach Magro partono alla grande prendendo presto in mano il controllo delle operazioni e tenendo a distanza gli ospiti allenati da coach Priftis, costretti ad inseguirli sin dall’avvio del match. Ecco gli schieramenti ufficiali: BRESCIA – Akele, Bilan, Christon, Della Valle, Petrucelli. Panchina: Burnell, Cobbins, Cournooh, Gabriel, Massinburg, Porto, Tanfoglio . Coach: Magro. REGGIO EMILIA – Chillo, Faye, Galloway, Vitali, Weber. Panchina: Atkins, Bonaretti, Cipolla, Grant, Smith, Suljanovic, Uglietti. Coach: Priftis. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

DIRETTA BRESCIA REGGIO EMILIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Reggio Emilia non è compresa nel pacchetto delle tre partite che, per questa 20^ giornata di basket Serie A1, sono trasmesse sui canali della nostra televisione. Va tuttavia ricordato che esiste un altro modo per assistere a questa sfida, ed è quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN che garantisce l’intera programmazione del campionato di basket Serie A1 in diretta streaming video. Infine bisogna ricordare che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, sono consultabili tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

PALLA A DUE!

Arrivati alla diretta di Brescia Reggio Emilia, possiamo spendere qualche parola in più sull’incredibile decisione della Unahotels che ha tagliato Kevin Hervey. Non si è nascosto il general manager Claudio Coldebella, che ha spiegato la scelta adducendo motivi di gestione del gruppo e la volontà di Reggio Emilia di creare un ambiente compatto e con determinati valori: dunque sono parole che lasciano intendere qualche screzio o dissapore nello spogliatoio. I numeri di Hervey, lo ha ammesso lo stesso Coldebella, sono inattaccabili: 15,7 punti, 5,5 rimbalzi e il 39,9% dall’arco per quello che è di fatto il secondo violino della Unahotels alle spalle di Langston Galloway.

Naturalmente quando si prende una decisione di questo tenore può sempre essere un’arma a doppio taglio: certamente la motivazione di Coldebella è positiva per quanto riguarda i valori e il fatto che le “competenze” umane debbano essere in primo piano anche a questi livelli, ma sarà il parquet a dirci se la Unahotels dovrà eventualmente rimpiangere l’addio di Hervey. Per il momento lo scopriremo in questa partita del PalaLeonessa, per quanto l’avversaria possa lasciare pochi margini di manovra: mettiamoci comodi e lasciamo parlare i protagonisti, la palla a due di Brescia Reggio Emilia si alza! (agg. di Claudio Franceschini)

BRESCIA REGGIO EMILIA: CAPOLISTA ALLA PROVA UNAHOTELS!

Brescia Reggio Emilia verrà diretta dagli arbitri Saverio Lanzarini, Andrea Valzani e Silvia Marziali: si gioca alle ore 19:30 di domenica 11 febbraio per la 20^ giornata di basket Serie A1 2023-2024. Partita interessantissima: la capolista Brescia torna davanti al suo pubblico dopo aver dominato a Napoli, imprimendo un’altra forte accelerazione a un campionato che sta conducendo ormai da parecchio tempo e che ci sta dicendo sempre più quanto questa squadra sia ormai pronta per rivaleggiare con le corazzate anche nell’ottica di una serie playoff, pur se qui le cose possono sempre cambiare.

Reggio Emilia però non va sottovalutata, perché è in un grande momento di una stagione del tutto positiva: la Unahotels ha battuto Venezia ed è una vittoria di grande spessore, che ha aiutato la stessa Brescia a prendere le distanze da una pericolosa rivale ma soprattutto ha permesso ai reggiani di agganciare il quinto posto in classifica, sognando ancor più la partecipazione ai playoff. Aspettando che la diretta di Brescia Reggio Emilia prenda il via, proviamo ora a fare qualche altra rapida considerazione sui temi principali che saranno portati in dote dalla partita al PalaLeonessa.

DIRETTA BRESCIA REGGIO EMILIA: SITUAZIONE E CONTESTO

La diretta di Brescia Reggio Emilia “rischia” di essere una partita parecchio intrigante: un altro test importante per la capolista, che si presenta a questo appuntamento avendo perso solo 4 delle 19 partite giocate in stagione e a questo puntocon tutti i crismi per lottare per lo scudetto. Il passo intermedio sarà la difesa della Coppa Italia, poi si vedrà ma per il momento possiamo dire che abbia pagato dividendi la scelta estiva della società, che ha deciso di rinunciare alla Eurocup per concentrarsi su un campionato che effettivamente Brescia sta dominando in lungo e in largo.

Anche a Reggio Emilia però stanno facendo le cose per bene: la scelta di Dimitris Priftis per la panchina poteva essere considerata un azzardo ma la realtà dei fatti è che il coach greco ha subito mostrato le sue qualità, unite a quelle di un roster che incredibilmente ha perso Kevin Hervey per una precisa scelta “di gruppo” da parte del general manager Claudio Coldebella. Da vedere se anche questa decisione porterà i frutti sperati, anzi le cose potrebbero addirittura migliorare per Reggio Emilia…











