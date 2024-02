DIRETTA REGGIO EMILIA VENEZIA/ Video streaming tv: un episodio da ricordare (basket A1, 3 febbraio 2024)

DIRETTA REGGIO EMILIA VENEZIA: L’EPISODIO

Il grande episodio che ricordiamo maggiormente nella diretta di Reggio Emilia Venezia è legato alla semifinale playoff del 2015. La Reyer nella stagione precedente aveva mancato la post season dopo averla giocata nel 2013 (eliminata per 1-4 da Varese); la Reggiana invece veniva dalla vittoria della EuroChallenge, e aveva portato Siena (alla fine del ciclo) alla decisiva gara-5 nei quarti di finale dei playoff. Con Massimiliano Menetti e Carlo Recalcati confermati in panchina, Reggio Emilia e Venezia avevano chiuso la regular season con il secondo (Reyer) e terzo posto, staccate di due punti; poi avevano eliminato Cantù e Brindisi, dovendo entrambe giocare la quinta partita.

Diretta/ Venezia Prometey (risultato finale 108-90): successo in rimonta (Eurocup, 30 gennaio 2024)

La serie di semifinale si era aperta con Venezia in possesso del fattore campo, e formula 2-2-1-1-1: la allora Grissin Bon aveva fatto il blitz al Taliercio in gara-2, ma la Reyer aveva replicato nel terzo episodio. Si era tornati a Mestre sul 2-2; vittoria di 22 punti per Venezia, Reggio Emilia era rimasta viva con un successo sul filo di lana e poi aveva vinto in trasferta per 63-70, conquistando la prima di due finali scudetto consecutive, che come sappiamo avrebbe perso in entrambe le occasioni. Chissà, magari quest’anno avremo un altro episodio di tale intensità nei playoff tra Reggio Emilia e Venezia… (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Tortona Reggio Emilia (risultato finale 93-61): vittoria dominante per la Bertram! (28 gennaio 2024)

DIRETTA REGGIO EMILIA VENEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggio Emilia Venezia sarà trasmessa su Eurosport 2, dunque appuntamento riservato agli abbonati alla televisione satellitare perché il canale fa parte del bouquet di Sky Sport, precisamente al numero 211 del decoder. Va tuttavia ricordato che esiste un altro modo per assistere a questa sfida, ed è quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN che garantisce l’intera programmazione del campionato di basket Serie A1 in diretta streaming video. Infine bisogna ricordare che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, sono consultabili tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

Diretta/ Venezia Trento (risultato finale 93-68): Reyer domina, altro ko per Aquila (basket, 27 gennaio 2024)

IN ZONA PLAYOFF!

Reggio Emilia Venezia, partita in diretta dal PalaBigi alle ore 20:30 di sabato 3 febbraio, va in scena per la 19^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2023-2024. È un match ad alta quota, tra due squadre che sono al momento in zona playoff; la Reyer, reduce dalla vittoria roboante su Trento, è seconda in classifica ed è già stata in testa, continua il suo inseguimento alla capolista Brescia e sa bene di avere tutte le possibilità per chiudere la regular season con il primo posto, il che significherebbe garantirsi il fattore campo anche nell’eventuale finale scudetto, che rimane l’obiettivo.

Reggio Emilia invece una scoppola l’ha subita, perdendo contro la rinata Tortona: un ko che naturalmente non cancella quanto di buono la Unahotels ha fatto fino a questo momento, ma che ovviamente adesso va lasciato immediatamente alle spalle per ripartire di slancio e confermare la propria posizione, perché dopo la Coppa Italia la Reggiana vuole andare a giocare anche la post season. Scopriremo presto quello che succederà nel corso della diretta di Reggio Emilia Venezia, nel frattempo possiamo fare qualche rapida incursione attraverso i temi principali portati in dote dalla serata del PalaBigi.

DIRETTA REGGIO EMILIA VENEZIA: SITUAZIONE E CONTESTO

Racconteremo tra poco la diretta di Reggio Emilia Venezia, e per quanto riguarda la Reyer possiamo dire che dalla prossima settimana la squadra di Neven Spahija tornerà a concentrarsi esclusivamente sul campionato: purtroppo infatti Venezia ha mancato il play in di Eurocup, un obiettivo che era abbondantemente alla portata e che invece è sfuggito a causa di un passo che non è mai decollato. È evidente la differenza tra i due rendimenti: la Reyer in campionato sta volando, e forse allora gli orogranata hanno messo maggiore concentrazione sul ritorno in grande stile in Serie A1.

Sia come sia, c’è un primo posto da andare a prendersi perché avere il fattore campo nei playoff contro le corazzate (soprattutto contro di loro) potrebbe essere importante e determinante; Reggio Emilia però è squadra vera che, al netto della batosta subita a Casale Monferrato, è tornata su certi livelli e ha già dimostrato di saper battere chiunque, a patto che i suoi tenori mantengano il rendimento che da loro ci si attende. Tra poche ore saremo sul parquet del PalaBigi per una partita davvero molto interessante, non resta che scoprire come andranno le cose…











© RIPRODUZIONE RISERVATA