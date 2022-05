Diretta Brescia Sassari/ Streaming video tv: gara-2 sempre in Lombardia (playoff A1)

DIRETTA BRESCIA SASSARI: SEMPRE AL PALALEONESSA!

Brescia Sassari, che sarà diretta dagli arbitri Saverio Lanzarini, Guido Giovannetti e Denis Quarta, si gioca alle ore 20:30 di mercoledì 18 maggio presso il PalaLeonessa: siamo arrivati a gara-2 dei quarti playoff nel campionato di basket Serie A1 2021-2022. Teatro della sfida è ancora il parquet della Germani, come già nel primo episodio della serie: la formula infatti prevede che le prime due partite si giochino in casa della squadra meglio piazzata in classifica, poi gara-3 ed eventuale quarta a campi invertiti per tornare sul campo della migliore per gara-5, qualora fosse necessaria.

La diretta di Brescia Sassari è particolarmente interessante: la Leonessa ha chiaramente il favore del pronostico per quanto ha fatto vedere in regular season, con una strepitosa striscia di 14 vittorie che l’ha anche portata ad avvicinare le prime due posizioni; attenzione però al Banco di Sardegna, che già in epoca passata ha dimostrato di saper oltrepassare difficoltà o pronostici a sfavore per arrivare anche alla gloria. Vedremo allora come andranno le cose sul parquet del PalaLeonessa, per il momento possiamo fare un approfondimento sui temi principali della partita.

DIRETTA BRESCIA SASSARI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Sassari sarà trasmessa da Eurosport 2: appuntamento quindi sul canale 211 del decoder di Sky, riservato in esclusiva agli abbonati alla televisione satellitare. L’alternativa come sappiamo esiste, ed è rappresentata dalla piattaforma Discovery Plus: da quest’anno broadcaster ufficiale della Lega Basket, mette a disposizione ogni singola partita del campionato in diretta streaming video, e anche per accedere a questo servizio è necessario sottoscrivere un abbonamento. Ricordiamo infine che sul sito ufficiale della Lega Basket, www.legabasket.it, troverete le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA BRESCIA SASSARI: RISULTATI E CONTESTO

Ci avviciniamo allora alla diretta di Brescia Sassari: come nel 2018 la Germani è arrivata ai playoff con la testa di serie numero 3. Se però allora, allenata da Andrea Diana, era partita con il botto vincendo le prime 9 partite della regular season, per poi avere un calo che non le aveva comunque impedito di chiudere con un’ottima posizione in classifica, quest’anno la squadra affidata ad Alessandro Magro ha aperto il campionato a corrente alternata. La società ha voluto credere nella scelta tecnica operata in estate e così Brescia ha iniziato a marciare, guidata da due assoluti protagonisti come Amedeo Della Valle (MVP di Serie A1, e naturalmente miglior italiano) e Nazareth Mitrou-Long, non a caso già entrato nel mirino di Milano.

Sassari però ha saputo svoltare con il cambio in panchina: non che Demis Cavina avesse fatto malissimo, ma il trend sembrava essere quello di una squadra salva con tranquillità ma senza il guizzo giusto che le permettesse di arrivare ai playoff. Siccome questa piazza si è ben abituata e il presidente Stefano Sardara è giustamente ambizioso, il Banco di Sardegna ha deciso di portare in squadra un allenatore esperto come Piero Bucchi, già autore di alcuni capolavori nel corso della carriera. La cosa ha funzionato e così Sassari è tornata a giocare la post season: forse non sarà competitiva come nel 2019 (finale raggiunta e persa in 7 partite) ma sicuramente potrà dire la sua in questa serie contro Brescia.











