Diretta Pesaro Brescia/ Streaming video tv: prosegue il volo Germani? (basket A1)

DIRETTA PESARO BRESCIA: CHI FERMERÀ LA LEONESSA?

Pesaro Brescia, partita diretta dagli arbitri Lanzarini, Paglialunga e Marziali, si gioca alle ore 19:30 di domenica 27 marzo presso la Vitrifrigo Arena: squadre in campo per la 24^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022. Sarà la Vuelle a fermare l’inarrestabile corsa della Germani? Domanda più che lecita perché la squadra di Alessandro Magro domenica scorsa ha battuto anche l’Olimpia Milano, ha esteso a 11 la sua serie di vittorie e si è portata a tre gare dalla coppia di testa, soprattutto rafforzando la sua terza posizione e mandando un chiaro segnale a tutte le rivali nei playoff, a cominciare dalle due corazzate.

Pesaro naturalmente gioca per un altro obiettivo, che è quello della salvezza; tuttavia la Vuelle ha saputo andare a vincere a Varese una settimana fa, ed è un successo quasi equiparabile a quello di Brescia perché la Openjobmetis anche considerando le assenze arrivava da un periodo straordinario. Dunque sarà un match tra due realtà che hanno vinto nella loro ultima uscita, in generale danno la sensazione di stare bene e potrebbero per questo regalarci un bello spettacolo; aspettando di scoprire come andranno le cose nella diretta di Pesaro Brescia, proviamo ad approfondire i temi legati alla partita della Vitrifrigo Arena.

DIRETTA PESARO BRESCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A1

La diretta tv di Pesaro Brescia non sarà una delle partite che la Lega Basket ha scelto per la trasmissione sui nostri canali nella 24^ giornata di Serie A1, e dunque in televisione non potrete assistere al match in questione. L’alternativa riguarda ovviamente la piattaforma Discovery Plus, che per questa stagione è il broadcaster della Lega Basket: tutte le gare saranno fornite in diretta streaming video a chi avrà sottoscritto un abbonamento, infine possiamo ricordare che sul sito ufficiale della Lega, su www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA PESARO BRESCIA: RISULTATI E CONTESTO

In questo momento Pesaro Brescia può rappresentare una partita intrigante: certo non è una vittoria a rendere la Vuelle una squadra capace di mettere insieme una bella corsa, ma intanto è stato mantenuto il margine sulla zona retrocessione e ancora una volta Luca Banchi, imponendosi a Varese, ha dato dimostrazione di aver fatto realmente compiere un salto di qualità a questo gruppo, che rispetto alla gestione di Aza Petrovic si è anche rinnovato e adesso sta correndo con maggiore consapevolezza, facendoci chiedere (ma del resto con un cambio di allenatore è sempre così) come sarebbero andate le cose se la società avesse preso fin da subito un’altra strada.

C’è insomma speranza qui alla Vitrifrigo Arena, ma ora dovrà essere supportata dai fatti e cioè dalle vittorie: Brescia non è l’avversaria migliore con la quale confrontarsi al momento perché la squadra, che era partita con 4 vittorie e 7 sconfitte trovandosi da subito nelle retrovie della classifica, ha improvvisamente svoltato e centrato il suo record di vittorie in Serie A1, ha messo in piedi uno show di grande qualità e fatto giustamente arrivare Magro a concorrere per il titolo di allenatore dell’anno. La strada non è conclusa: Brescia è praticamente certa dei playoff ma adesso dovrà provare a blindare la sua terza posizione se non arrivare ancora più su, sarà interessante scoprire se la Leonessa in regular season potrà dare concretamente fastidio a Milano – già battuta – e Virtus Bologna…











