DIRETTA BRESCIA SPEZIA: I TESTA A TESTA

Per il calcio di provincia la diretta di Brescia Spezia è un appuntamento ormai fisso, interrotto solo dalla permanenza in Serie A di qualche anno dei liguri. Cerchiamo dal bacino di precedenti di cui disponiamo chi potrebbe essere la favorita sotto questo punto di vista: si contano due partite in Coppa Italia, entrambe vinte dallo Spezia e ai tempi c’era l’attuale allenatore dalla Juventus in panchina: Thiago Motta. In Serie B invece le due formazioni si sono affrontate sedici volte e solo in una singola occasione il Brescia è riuscito a vincere, riuscì a farlo fuori casa per 1-0 nel 2018.

Otto volte le due compagini si sono divise i punti mentre le restanti sette partite sono finite con la vittoria dei giocatori del Picco. L’ultimo match risale al 2022 con un 3-1 dello Spezia dove segnarono Verde e poi ci fu la doppietta di Strelec, il gol della bandiera arrivò nei minuti di recupero del secondo tempo con Moreo. Spostiamoci adesso nel prossimo aggiornamento per capire se davvero lo Spezia avrà vita facile anche oggi oppure se le statistiche pre match di questo incontro riveleranno qualche dato che ancora non ci aspettiamo. Pronti per la diretta di Brescia Spezia. (agg. Gianmarco Mannara)

DOVE VEDERE IN TV LA DIRETTA BRESCIA SPEZIA, STREAMING VIDEO

Se è nel vostro interesse assistere alla diretta Brescia Spezia dovrete iscrivervi e abbonarvi a DAZN, servizio che detiene i diritti della Serie B. Per la diretta streaming dovete scaricare l’applicazione oppure collegarvi al sito web.

BRESCIA SPEZIA, GARA INTERESSANTE

Due squadre che inseguono grandi obiettivi per la fine della stagione: la diretta Brescia Spezia vede le due squadre occupare rispettivamente il nono e terzo posto con sette punti di distanza. Il match si giocherà martedì 29 ottobre 2024 alle ore 20:30. I padroni di casa arrivano da due weekend complicati con sconfitte per 5-2 contro il Sassuolo e 2-0 con il Cesena. L’obiettivo nel breve periodo è quello di tornare a macinare risultati, magari vincendo qualche partita per smuovere come si deve la classifica.

Lo Spezia è ancora imbattuto in campionato per un totale di cinque pareggi e altrettante vittorie nelle prime dieci giornate di campionato. Da sottolineare l’importante vittoria con la Carrarese per 4-2 e i due successi di fila con Reggiana e Salernitana.

LE PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA SPEZIA

Adesso è arrivato il momento delle probabili formazioni Brescia Spezia. I lombardi scenderanno in campo con il modulo 4-3-1-2. Lezzerini in porta, difeso qualche metro più avanti dal quartetto Jallow, Cistana, Adorni e Dickmann. A centrocampo Fogliata, Verreth e Besaggio con Olzer alle spalle di Juric e Borrelli.

I liguri si preparano a rispondere con l’assetto tattico 3-5-2. Tra i pali Gori, terzetto arretrato formato da Wisniewski, Hristov e Bertola. Agiranno da esterni Elia e Reca mentre Nagy, Esposito e Bandinelli saranno in mediana. In attacco Soleri e Esposito.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE BRESCIA SPEZIA

Ora guardiamo assieme le quote per le scommesse della diretta Brescia Spezia. Secondo i bookmakers, i padroni di casa sono offerti a 2.63 contro il 2 fisso a 2.70. Per quanto riguarda invece il segno X equivalente al pareggio è offerto a 3.19.

L’Over 2.5 vale a dire almeno tre gol nel match è dato a 2.15 con l’Under alla stessa soglia a 1.67. Gol a 1.91, così come il No Gol.