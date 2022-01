DIRETTA/ Brescia Ternana video streaming tv: Rondinelle ok nei precedenti

DIRETTA BRESCIA TERNANA: TESTA A TESTA

Allo Stadio Rigamonti la diretta di Brescia Ternana si è disputata per ben 9 volte. Il bilancio è assolutamente in mano alle rondinelle che hanno vinto in 5 occasioni con a completare il quadro 4 pareggi. Non ci sono stati successi invece delle Fere a Brescia. L’ultimo precedente ci porta indietro al 18 febbraio del 2018, una gara terminata col risultato finale di 3-1. I padroni di casa l’avevano sbloccata al minuto 19 con Gastaldello, con raddoppio di Torregrossa al minuto 64. Gli ospiti provavano a riaprirla 120 secondi dopo con Montalto ma si trovavano sbilanciati e subivano la terza rete di Spalek al minuto 81.

Diretta/ Reggina Brescia (risultato finale 0-2): Inzaghi sbanca il Granillo

Per trovare l’ultima volta che i rossoverdi sono riusciti a fare punti in trasferta contro questo avversario bisogna tornare indietro al dicembre del 2015, una gara che terminò in quel caso a reti inviolate. La vittoria più schiacciante è un 3-0 dell’ottobre 1999 che permise alla squadra di casa di raccogliere uno splendido risultato. (agg Matteo Fantozzi)

DIRETTA/ Ternana Ascoli (risultato finale 2-4) streaming: pioggia di gol al Liberati

DIRETTA BRESCIA TERNANA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta Brescia Ternana di Serie B sarà affidata a Sky Sport. L’emittente ha acquisito i diritti per la trasmissione di tutte le partite di Serie B. Per poter accedere alla visione bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. In alternativa, è possibile seguire la seconda serie italiana, attraverso Dazn ed Helbiz. Le due piattaforme trasmettono la diretta Brescia Ternana in streaming video tramite le loro applicazioni dedicate. Anche in questo caso è necessario essere abbonati, inoltre bisogna disporre di una connessione ad internet e di un dispositivo mobile o una Smart Tv.

Diretta/ Perugia Ternana (risultato finale 1-1): Pettinari riacciuffa il derby!

INZAGHI IN CERCA DEI TRE PUNTI

Brescia Ternana, in diretta sabato 22 gennaio alle ore 14:00 dallo stadio Mario Rigamonti di Brescia, è valida per la ventesima giornata del campionato di Serie B. Il Brescia è reduce dal successo conseguito sul campo della Reggina, in cui si è imposto con il punteggio di 0-2. Grazie a questo risultato, la squadra allenata da Filippo Inzaghi si è portata ad un solo punto di distanza dalla capolista Pisa, caduta in casa contro il Frosinone. Le Rondinelle tornano quindi in lotta per il primato, e proveranno a vincere per riprendere la testa della classifica.

La Ternana arriva alla sfida del Rigamonti, dopo la sconfitta subita tra le mura amiche contro l’Ascoli, con i marchigiani che si sono imposti con il punteggio di 2-4. La squadra allenata da Cristiano Lucarelli, non sta vivendo un buon momento. Nelle ultime tre giornate infatti, ha conseguito due sconfitte e un pareggio, con i tre punti che mancano dallo scorso 29 novembre, in occasione della vittoria per 1-0 sul Crotone. La partita di andata giocata tra Brescia e Ternana, si è conclusa con la vittoria delle Rondinelle, le quali si sono imposte con il punteggio di 0-2.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI BRESCIA TERNANA

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Brescia Ternana, le quali scenderanno in campo nella ventesima giornata del campionato di Serie B. Il tecnico delle Rondinelle, Filippo Inzaghi, dovrebbe proporre il modulo 4-3-3. Questa la probabile formazione titolare del Brescia, in vista della sfida con la Ternana: Joronen; Karacic, Cistana, Mangraviti, Pajac; Jagiello, Van de Looi, Bisoli; Leris, Moreo, Aye.

L’allenatore della Ternana, Cristiano Lucarelli, dovrebbe rispondere schierando la sua squadra con il modulo 4-2-3-1. Ecco la probabile formazione titolare rossoverde, la quale dovrebbe scendere in campo dal primo minuto sul terreno di gioco del Mario Rigamonti di Brescia: Iannarilli; Ghiringhelli, Boben, Sorensen Celli; Paghera, Pulmbo; Mazzocchi, Falletti, Partipilo; Donnarumma.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della diretta Brescia Ternana di Serie B, proposte dall’agenzia Snai. Favorita la squadra di Filippo Inzaghi, con il segno 1, associato alla vittoria del Brescia, quotato 1.95. L’eventuale pareggio tra le due compagini, con segno X, viene proposto a 3.35. Sembra difficile assistere ad una vittoria esterna della Ternana, con il segno 2 quotato 4.00.



© RIPRODUZIONE RISERVATA