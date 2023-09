DIRETTA BRESCIA TORTONA/ Video streaming tv: il grande ex è Semaj Christon (Supercoppa basket 2023)

DIRETTA BRESCIA TORTONA: IL GRANDE EX

Pronti via, la diretta di Brescia Tortona ci consegna un grande ex: in estate Semaj Christon ha firmato per la Germani, e dunque nella semifinale di Supercoppa basket 2023 affronterà la squadra di cui ha indossato la divisa nella passata stagione. Il playmaker di Cincinnati ha avuto una grande annata: nella regular season di Serie A1 ha viaggiato a 16,3 punti e 5,1 assist con il 35% dall’arco, arrivando a entrare nel ballottaggio per il premio di MVP poi andato a Colbey Ross (di Varese). Nei playoff purtroppo le cifre di Christon sono calate: 12,5 punti e 3,8 assist tirando il 25% dal perimetro, e questo ovviamente è un dato di cui tenere conto.

Nella stagione 2015-2016 lo avevamo già visto a Pesaro (14,3 punti e 3,7 assist) e oggi si rimette in gioco a Brescia: nel ruolo di playmaker la Germani ha di fatto solo lui, perché David Cournooh è più una guardia mentre Nicolas Tanfoglio è giovanissimo. Certo, Alessandro Magro potrà giocare tanti minuti con l’opzione Amedeo Della Valle a portare palla, ma le chiavi della sua Brescia saranno in mano a Christon e allora cominceremo a vedere tra poche ore come funzionerà questo esperimento, sicuramente molto interessante per la squadra lombarda. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA BRESCIA TORTONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Tortona sarà garantita dalla televisione satellitare: l’appuntamento con la Supercoppa basket 2023 sarà infatti su Eurosport 2, canale che trovate al numero 211 del vostro decoder e dunque visione riservata agli abbonati. In assenza di un televisore sarà disponibile anche l’alternativa della diretta streaming video: infatti Eurosport fa parte da qualche tempo del pacchetto DAZN, e in questo caso i clienti della piattaforma potranno seguire il match in mobilità, attivando il loro abbonamento su dispositivi come PC, tablet e smartphone.

LA SECONDA SEMIFINALE!

Brescia Tortona sarà diretta dagli arbitri Saverio Lanzarini, Andrea Bongiorni e Edoardo Gonella: alle ore 20:45 di sabato 23 settembre, presso il PalaLeonessa di Brescia, va in scena la seconda semifinale della Supercoppa basket 2023. Si affrontano dunque la Germani, presente in qualità di vincitrice della Coppa Italia (a sorpresa, in un periodo in cui era in crisi in campionato) e la Bertram, grande rivelazione delle ultime stagioni e supportata da un progetto ambizioso e con buone possibilità economiche, a questo punto a caccia della definitiva esplosione anche se ovviamente, in questo periodo, emergere fino a vincere i titoli è difficile.

L’anno scorso Tortona aveva giocato la Supercoppa venendone eliminata in semifinale: sconfitta di misura contro Sassari, poi in Serie A1 è arrivata la semifinale e ora, con la conferma di Marco Ramondino e un roster rinnovato, si cercherà quantomeno di confermarsi. Brescia invece vuole tornare ai playoff, per farlo ha confermato il coach Alessandro Magro e buona parte del suo gruppo, ma anche qui non sarà semplice. Adesso, mentre aspettiamo che la diretta di Brescia Tortona prenda il via, proviamo a fare qualche rapida considerazione sui temi principali che possono emergere dalla semifinale di Supercoppa basket 2023.

DIRETTA BRESCIA TORTONA: SITUAZIONE E CONTESTO

La diretta di Brescia Tortona ci dirà dunque quale delle due squadre arriverà in finale della Supercoppa basket 2023, avendo poi un compito improbo visto che l’avversaria sarà una tra Milano e Virtus Bologna. intanto però le due società sperano di ottenere almeno la prima vittoria stagionale: in questi anni sia Brescia che Tortona hanno fatto bene in ambito nazionale, la Germani si è anche confrontata con l’Eurocup (l’anno scorso eliminata agli ottavi) ed è sicuramente maturata, dal punto di vista del roster sono sicuramente importanti le conferme di Amedeo Della Valle e John Petrucelli.

Tortona invece giocherà in Champions League in questa stagione: già qualificata ai gironi, la Bertram saggerà l’Europa per la prima volta nella storia e questo è già un grande risultato. Della vecchia guardia sono rimasti Mike Daum e Luca Severini, ma il reale fattore aggiunto è Marco Ramondino che ha dimostrato di essere un grande allenatore, capace di guidare il gruppo alla semifinale playoff. Adesso, per la vera gloria, serve quel passettino in più e che magari altre rivali calino; intanto vedremo come andranno le cose in Supercoppa basket 2023…











