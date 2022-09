Diretta Tortona Sassari/ Streaming video tv: prima semifinale di Supercoppa

DIRETTA TORTONA SASSARI: DECIDERANO I DETTAGLI…

Tortona Sassari, diretta dagli arbitri Lanzarini, Sahin e Martolini alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, mercoledì 28 settembre 2022, si giocherà presso il Palaleonessa A2A di Brescia come prima semifinale della Supercoppa italiana 2022 di basket. Innanzitutto, ricordiamo la formula di questa competizione, che sarà un quadrangolare: la diretta di Tortona Sassari metterà di fronte la Bertram Yachts Derthona Tortona finalista della scorsa edizione della Coppa Italia e il Banco di Sardegna Sassari che è stato semifinalista in campionato, competizioni vinte entrambe dall’Olimpia Milano.

Si riparte con tutte le incognite del caso in questo momento, certamente c’è grande curiosità attorno a Tortona, che nella precedente stagione è stata la rivelazione con risultati straordinari per una neopromossa, ora i piemontesi devono riconfermarsi partendo da una base molto più alta. Sassari invece già da anni è ai vertici e ha pure due Supercoppe italiane in bacheca, quindi i sardi sognano il tris. Intanto c’è da conquistare il posto in finale: che cosa ci dirà la diretta di Tortona Sassari?

TORTONA SASSARI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Dobbiamo segnalare che, salvo variazioni in extremis, c’è il rischio che non sia disponibile una diretta tv di Tortona Sassari e nemmeno una diretta streaming video, dal momento che la Supercoppa Italiana di basket 2022 non dovrebbe essere coperta da alcuna emittente. Di conseguenza i siti Internet e i profili social della Lega Basket e delle due società saranno fondamentali punti di riferimento per gli aggiornamenti in tempo reale.

DIRETTA TORTONA SASSARI: IL CONTESTO

Verso la diretta di Tortona Sassari, naturalmente dobbiamo rimarcare ancora il fatto che si tratterà della prima partita ufficiale di una nuova stagione, con tutte le incognite del caso, a maggior ragione perché subito si tratta di una sfida ad eliminazione diretta con in palio una finale. Un anno fa di questi tempi Tortona era una neopromossa che forse poteva essere considerata tra le principali indiziate per la retrocessione: ebbene, la Derthona ha chiuso al quarto posto la stagione regolare, è arrivata in finale di Coppa Italia e in semifinale ai playoff. L’attesa è grande per la stagione che dovrà essere di una difficile conferma per coach Marco Ramondino.

Sassari invece da tanti anni è una solida realtà, anche a livello della Supercoppa italiana lo dimostrano i due successi del 2014 e del 2019. Nella stagione 2021-2022 c’è stata qualche difficoltà lungo il percorso, soprattutto in Champions League ma anche con un sesto posto in classifica regolare non esaltante, ma la Dinamo è comunque sempre presente ed infine ha raggiunto le semifinali dei playoff. Piero Bucchi stavolta lavora fin dal principio della stagione, cosa saprà fare? Oggi avremo la prima risposta…











