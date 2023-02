DIRETTA VIRTUS BOLOGNA BRESCIA/ Video streaming tv: il precedente di cinque anni fa

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA BRESCIA: LA STORIA

Nella storia della Coppa Italia la diretta di Virtus Bologna Brescia non rappresenta un inedito: le due squadre si erano incrociate già nel 2018, edizione di una Final Eight in cui come già detto la Germani aveva raggiunto la finale. Nel primo turno Brescia aveva vinto in maniera netta, con il risultato di 97-83; Lee Moore aveva messo 22 punti e poi c’erano stati 6 assist e 7 rimbalzi di Luca Vitali, inutili i 17 punti di Kenny Lawson dall’altra parte. Resta l’unico incrocio in Coppa Italia, poi Brescia aveva perso un quarto di finale contro l’altra squadra di Bologna (la Fortitudo).

Come sappiamo la Virtus Bologna non ha mai raggiunto la finale da quando è tornata in Serie A1, ma ne ha giocate 7 nelle prime 11 edizioni con la formula della Final Eight, di cui 4 consecutive (tutte perse) tra il 2007 e il 2010. Negli ultimi anni solo delusioni per la Segafredo: nel 2019 battuta la numero 1 Milano per poi perdere la semifinale contro Cremona, nella stagione seguente il ko da prima testa di serie contro Venezia, due anni fa ancora la Reyer a vincere il primo turno, quindi l’edizione più recente con la sconfitta in semifinale subita da Tortona. Ora, staremo a vedere… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA BRESCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Le informazioni sulla diretta tv di Virtus Bologna Brescia sono quelle che hanno riguardato anche le due semifinali di Coppa Italia: la finale del torneo infatti sarà garantita da Nove, Eurosport 2 e Eleven Sports. Nel primo caso appuntamento in chiaro al relativo numero del digitale terrestre; nel secondo l’accesso sarà riservato ai soli abbonati alla televisione satellitare (numero 211 del decoder), nel terzo invece la visione del match sarà in diretta streaming video, ricordando che da poco Eleven fa parte del pacchetto DAZN e dunque sarà fruibile dai suoi clienti. Possiamo poi dire che, come di consueto, sul sito www.legabasket.it – all’apposita sezione dedicata alla Coppa Italia – troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore dei match, aggiornati in tempo reale.

VIRTUS BOLOGNA BRESCIA: CHI VINCE IL TITOLO?

Virtus Bologna Brescia, in diretta dal Pala Alpitour di Torino alle ore 18:00 di domenica 19 febbraio, è la finale di Coppa Italia 2022-2023. Finalmente la Final Eight di basket giunge alla sua conclusione, presentandoci il grande ritorno della Virtus Bologna in finale, a 13 anni dall’ultima, e una Brescia che invece gioca nuovamente l’ultimo atto dopo 5 anni. Nessuna delle due aveva vinto in quell’ultimo atto, ma la grande differenza è data dal fatto che le V nere, che in semifinale hanno “esorcizzato” Tortona con una vittoria dilagante, hanno 8 titoli in bacheca laddove la Germani si prenderebbe oggi il primo trofeo nella sua storia.

Brescia comunque ha avuto un grande percorso, perché in semifinale è arrivata la brillante vittoria contro Pesaro ma già nei quarti la squadra di Alessandro Magro aveva saputo battere in volata la favoritissima Olimpia Milano; adesso vedremo se la Leonessa sarà in grado di superare un’altra avversaria sulla carta superiore. Scopriremo tutto tra poco, quando finalmente prenderà il via la diretta di Virtus Bologna Brescia; mentre aspettiamo che si alzi la palla a due sulla partita del Pala Alpitour di Torino, come sempre possiamo fare qualche rapida considerazione su quelli che sono i temi principali della finale di Coppa Italia.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA BRESCIA: RISULTATI E CONTESTO

Siamo quasi arrivati alla diretta di Virtus Bologna Brescia. La finale di Coppa Italia può portare in dote il nono trionfo delle V nere, che non festeggiano addirittura da 21 anni ma che sono anche la squadra con più finali disputate (ben 14) oppure il primo della Germani che dunque aggiungerebbe il suo nome all’albo d’oro, vendicando idealmente quella partita per il titolo che aveva perso nel 2018 contro Torino (e il fatto che si giochi nel capoluogo piemontese potrebbe idealmente chiudere un cerchio). Il percorso che le due squadre hanno seguito sino a questo momento va azzerato.

Certamente bisogna prenderlo in considerazione – e in tal senso non si può sottovalutare la vittoria della Virtus Bologna contro Tortona – ma quando si gioca un torneo simile, con gare secche e ravvicinate, conta anche e soprattutto il modo in cui si recuperano le energie e gli accoppiamenti tra i due roster. Sulla carta la Virtus Bologna è favorita per vincere la Coppa Italia di basket, ma attenzione a una Brescia che ha ben poco da perdere e che potrebbe scrivere il suo nome nella storia…











