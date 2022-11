Diretta Brescia Tortona/ Streaming video tv: possibile antipasto playoff! (basket A1)

DIRETTA BRESCIA TORTONA: RIPRENDE LA CORSA DELLA BERTRAM?

Brescia Tortona, in diretta dal PalaLeonessa alle ore 17:30, rappresenta una bella sfida nella 7^ giornata del campionato di basket Serie A1 2022-2023. Sulla carta si tratterebbe di un incrocio per i playoff e valido anche per una eventuale semifinale, considerato quanto accaduto lo scorso anno; la realtà del momento ci dice invece che la Germani, dopo aver avuto un buon avvio, si è seduta e adesso la sua classifica è brutta, appena 4 punti in sei gare e una sconfitta maturata a Treviso – contro una squadra che aveva vinto una sola volta – maturata prima che il campionato si fermasse per le nazionali.

Tortona invece è partita a razzo, vincendo le prime cinque partite e facendo vedere di poter fare anche meglio rispetto alla passata stagione (quando era già stata sorprendente); tuttavia due settimane fa è arrivata la prima sconfitta (in volata contro Brindisi) il che ovviamente non cancella i commenti del tutto positivi sulla squadra di Marco Ramondino, che ora comunque vuole rialzare subito la testa con l’obiettivo dei playoff assolutamente alla portata e che, a questo punto, non raggiunto rappresenterebbe una delusione. Aspettiamo che la diretta di Brescia Tortona prenda il via, nel frattempo possiamo fare qualche considerazione sui temi principali di questa bella partita.

Siamo vicini alla diretta di Brescia Tortona, che come detto porta in dote una sfida tra due outsider della nostra Serie A1. L’anno scorso entrambe hanno raggiunto i playoff sorprendendo: la Leonessa per una straordinaria serie di vittorie maturata nel girone di ritorno e che l’ha portata al terzo posto in classifica, la Bertram tenendo il passo delle grandi alla prima stagione di sempre nel massimo campionato. Alla fine Tortona è anche arrivata in semifinale mentre Brescia è stata eliminata nonostante il fattore campo; chiaramente, ai nastri di partenza della nuova annata le considerazioni vertevano su una possibile conferma da parte di entrambe.

Al momento però Brescia sta faticando: nonostante un ottimo John Petrucelli è parecchio difficile assorbire l’addio di un giocatore determinante come Nazareth Mitrou-Long, e anche Amedeo Della Valle non è sui livelli da MVP dello scorso anno. Tortona invece ha stupito una volta di più, e aver confermato buona parte del roster 2021-2022 ha certamente aiutato coach Ramondino a partire alla grande; dopo aver perso per la prima volta bisognerà vedere come reagirà la squadra, ma è abbastanza pacifico pensare che la troveremo comunque in alta classifica anche tra qualche settimana, pronta nuovamente a dire la sua nella post season.











