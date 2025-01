DIRETTA BRESCIA TORTONA: GERMANI NUOVA CAPOLISTA!

Possiamo dire che la diretta Brescia Tortona, che va in scena alle ore 18:15 di domenica 19 gennaio, sia assolutamente un big match nella 16^ giornata di basket Serie A1 2024-2025: intanto le due squadre saranno avversarie anche nel primo turno di Coppa Italia, e quindi questo di campionato sarà un piacevole antipasto tra prima e ottava della classifica. La Germani si è ripresa la vetta occupata a lungo nell’ultima stagione, lo ha fatto con una bella costanza e soprattutto la vittoria nella sfida diretta contro Trento, che era già stata agganciata la settimana precedente, va da sé che ora Brescia non si voglia fermare e punti con decisione a prendersi la vittoria della regular season.

Tortona non era partita nel migliore dei modi, tanto che la Final Eight ha dovuto blindarla nell’ultima giornata di andata: il successo interno su Scafati ha dato l’aritmetica, qualche giorno più tardi è anche arrivata la qualificazione alla Top 16 di Champions League e quindi la Bertram in Europa ha già fatto meglio dell’anno scorso, e punta a un altro salto di qualità in un percorso che idealmente vuole portare a vincere trofei nel breve periodo. Se sarà così lo scopriremo, intanto bisogna gustare insieme la diretta Brescia Tortona che potrebbe giocarsi non solo in Coppa Italia, ma magari anche nei playoff di campionato in primavera.

COME VEDERE IN STREAMING VIDEO TV LA DIRETTA BRESCIA TORTONA

La bella notizia circa la diretta tv di Brescia Tortona è che la partita sarà trasmessa in chiaro: dovrete rivolgervi a DMAX sul digitale terrestre, mentre l’alternativa come sempre riguarda la visione in diretta streaming video (o attraverso dispositivi compatibili) grazie alla piattaforma DAZN, per la quale sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento.

DIRETTA BRESCIA TORTONA: UNA SFIDA “NUOVA!

Siamo molto curiosi di conoscere l’esito della diretta Brescia Tortona, che potremmo presentare come una sfida nuova: le due piazze non sono in Serie A1 da troppo tempo (soprattutto Derthona) ma in pochi anni sono riuscite a costruire realtà solide e, anche se al momento c’è ancora una sorta di distanza rispetto alle due corazzate, quantomeno la regular season sta mostrando che sia la Germani che la Bertram possono competere a lungo per prendersi il primo posto, al netto ovviamente della situazione attuale, adesso il passo ulteriore deve essere quello di imporsi anche in una serie playoff che rappresenta tutto un altro contesto.

Brescia anche con il cambio di allenatore ha trovato straordinaria qualità ed è ormai una realtà assolutamente consolidata, ma anche Tortona nonostante qualche calo ha saputo confermarsi nel tempo, l’avvento di Walter De Raffaele potrebbe essere quel quid in più che mancava (pur dovendo ringraziare a più riprese Marco Ramondino per quello che ha fatto) ma come detto la vera prova del nove, per capire se Brescia Tortona possa diventare una sfida che valga i titoli nazionali, dovrà arrivare quando le due squadre arriveranno alla post season, e per quanto riguarda la Bertram bisognerà ancora sgomitare parecchio per farlo pur se il trend è in ascesa.