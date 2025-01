DIRETTA PERISTERI TORTONA: PER CHIUDERE I CONTI

Occasione d’oro questa sera, martedì 14 gennaio 2025, per la Bertram Derthona Tortona, perché alle ore 18.30 italiane ci attende la diretta Peristeri Tortona per gara-2 del play-in della Champions League di basket dalla Andreas Papandreou Indoor Arena di Peristeri, località dei dintorni di Atene. Siamo al primo turno ad eliminazione diretta della manifestazione, che è riservato alle squadre che si sono classificate al secondo o al terzo posto dei gironi della regular season: per andare avanti bisogna vincere due partite su tre e Tortona si è imposta per 69-59 martedì scorso in casa.

Diretta/ Tortona Scafati (risultato finale 99-94): rimonta pazzesca! (basket A1, 11 gennaio 2025)

Facile allora capire che la diretta Peristeri Tortona sancirebbe la qualificazione e il passaggio al prossimo turno per i piemontesi in caso di nuova vittoria. Nella peggiore delle ipotesi resterebbe comunque la chance di gara-3, per la quale si tornerebbe a giocare in Piemonte settimana prossima, quindi con il vantaggio del fattore campo nella bella, ma naturalmente in questo momento la Bertram spera che non ce ne sia bisogno. Sarà possibile chiudere i giochi già oggi? Ce lo dirà la diretta Peristeri Tortona…

Diretta/ Tortona Peristeri (risultato finale 69-59) video streaming tv: Harris 17 punti (oggi 7 gennaio 2025)

INFO SULLA DIRETTA PERISTERI TORTONA IN STREAMING VIDEO TV

Una buona notizia per tutti i tifosi della Bertram: la diretta Peristeri Tortona in tv si potrà vedere su DAZN e sulla app in streaming video su cellulare e computer.

DIRETTA PERISTERI TORTONA: UNA BELLA STAGIONE PER I PIEMONTESI

Verso la diretta Peristeri Tortona dobbiamo sottolineare che per la Bertram sarebbe onestamente meritato un posto nelle Top 16, la seconda fase a gironi che ci terrà compagnia dal 28 febbraio al 26 marzo, dal momento che Tortona finora ha vinto ben sei delle sette partite disputate nel corso di questa edizione della Champions League di basket, con il beffardo esito del girone che ha assegnato il primo posto al Manresa per un solo punto di differenza nello scontro diretto, attenzione però al match a Peristeri, perché i greci in casa hanno vinto due partite su tre nel loro girone.

DIRETTA/ Napoli Tortona (risultato finale 92-83): Pullen strepitoso! (basket A1, 4 gennaio 2025)

Ci si potrebbe cullare al pensiero che il Peristeri invece ha sempre perso in trasferta, ma sappiamo bene che la ‘bella’ nasconde sempre insidie, quindi chiudere i conti sarebbe meglio, anche per avere una settimana libera che non guasterebbe nel calendario molto intenso della stagione dei piemontesi. In campionato Tortona arriva dalla vittoria contro Scafati che ha blindato definitivamente la qualificazione alle Final Eight, sarebbe quindi prezioso avere qualche settimana in cui pensare solo a Serie A e Coppa Italia, ma logicamente tutto dipenderà dal risultato della diretta Peristeri Tortona…