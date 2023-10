DIRETTA/ Varese Trento (risultato 0-0) video streaming tv: palla a due, via! (basket A1, 22 ottobre 2023)

DIRETTA VARESE TRENTO (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Eccoci pronti a vivere la diretta di Varese Trento: sarà una partita speciale anche per Paolo Galbiati, giovane coach che in carriera ha già dimostrato il suo valore. Si era parlato di lui nel 2018, soprattutto: era la stagione in cui Torino era impegnata in Eurocup con Luca Banchi in panchina, un ottimo avvio e il quinto posto in Serie A1 ma poi, incredibilmente, qualche differenza di vedute con la proprietà aveva portato alle dimissioni del livornese. In panchina era arrivato Carlo Recalcati, ma anche il veterano di mille partite non era durato, per gli stessi motivi che avevano allontanato Banchi: così la squadra era stata affidata a Galbiati, assistente dell’Auxilium e all’epoca nemmeno trentaquattrenne.

Ebbene, il milanese aveva clamorosamente vinto la Coppa Italia; la squadra aveva talento ma erano successe troppe cose, dunque quel trofeo messo in bacheca aveva avuto uno straordinario sapore. In seguito Galbiati ha anche allenato Cremona, mentre l’anno scorso ha accettato la chiamata di Varese per fare da assistente a Matt Brase; partito il coach statunitense, Galbiati ha scelto di ripartire da Trento come sostituito di Lele Molin, potendosi confrontare anche con la Eurocup. Vedremo come si comporterà questa sera contro la sua ex squadra: mettiamoci comodi e lasciamo parlare il parquet della Itelyum Arena, finalmente la palla a due di Varese Trento si può alzare! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA VARESE TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Varese Trento sarà fornita su Eurosport 2, dunque appuntamento riservato agli abbonati della televisione satellitare che dovranno selezionare il canale 211 del loro decoder. L’altro modo per assistere a questo match di basket sarà quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN, che ha acquistato i diritti per trasmettere l’intera programmazione di questo torneo, chiaramente con una visione in diretta streaming video. Da ricordare che su www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili su questo match e sulla Serie A1, tabellino play-by-play e boxscore statistico ma anche appunto il calendario del torneo e la classifica.

VARESE TRENTO: OPENJOBMETIS IN AFFANNO!

Varese Trento verrà diretta dagli arbitri Michele Rossi, Denis Quarta e Antonio Bartolomeo: la partita si gioca alle ore 16:30 di domenica 22 ottobre presso la Itelyum Arena, per la quarta giornata di basket Serie A1 2023-2024. Secondo match consecutivo in casa per Varese, che però va a caccia di riscatto: questa volta la volata contro Tortona ha generato una sconfitta a differenza di quanto accaduto all’esordio con Pistoia, dunque abbiamo due ko consecutivi per una Openjobmetis che ha già capito come l’obiettivo playoff sarà davvero complicato da raggiungere.

Punta la post season anche Trento, reduce dal ko interno contro la Virtus Bologna: due vittorie e una sconfitta per una Dolomiti Energia che anche in questa stagione ha il doppio impegno campionato-Eurocup e spera di migliorare più che altro il passo europeo, visto che in Italia le cose sono sempre andate bene. Adesso aspettiamo che la diretta di Varese Trento prenda il via, per il momento possiamo sicuramente fare qualche considerazione sui temi principali che potrebbero emergere da questa intrigante partita di stanza alla Itelyum Arena.

DIRETTA VARESE TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

Sarà importante la diretta di Varese Trento, soprattutto per la Openjobmetis: la squadra lombarda come già detto è ripartita dalla delusione per i playoff cancellati dalla penalizzazione, e la consapevolezza che rivivere una stagione di quel tenore sarebbe stato tutt’altro che scontato. Le ambizioni ci sono, ma il campo racconta altro: chiaramente perdere contro Virtus Bologna e Tortona (sia pure in casa) ci sta, ma Varese avrebbe potuto avere zero vittorie se non avesse operato un mezzo miracolo contro Pistoia, il che ci dice di una squadra ancora in rodaggio e che potrebbe perdere altri punti.

Anche Trento ha cambiato, ma è ripartita comunque bene; contro la Virtus Bologna ha perso di schianto ma come noto le V nere giocano un campionato a parte, più che altro per la Dolomiti Energia bisognerà verificare se ad un certo punto della stagione ci saranno i margini per qualificarsi al secondo turno di Eurocup, perché quello potrebbe togliere energie alla Serie A1 rendendo più complessa la corsa ai playoff. Per l’Aquila Trento comunque raggiungere le prime otto posizioni della classifica del campionato rimane l’obiettivo principale, dunque staremo a vedere perché la trasferta della Itelyum Arena da questo punto di vista è parecchio importante.











