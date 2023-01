Diretta Sassari Brescia/ Streaming video tv: spareggio per la Final Eight (basket A1)

DIRETTA SASSARI BRESCIA: PARTITA DI DIFFICILE LETTURA!

Sassari Brescia, in diretta dal PalaSerradimigni, scatta alle ore 20:45 di lunedì 2 gennaio: nella 13^ giornata del campionato di basket Serie A1 2022-2023 si affrontano due squadre che in questo momento sono in corsa per un posto nella Final Eight di Coppa Italia, e che guardando più avanti sperano di qualificarsi ancora ai playoff. Duro colpo per il Banco di Sardegna, che nell’ultima partita dell’anno solare ha perso sul parquet di Venezia e ora deve inseguire la Top 8, avendo a disposizione tre turni per regalarsi la Coppa Italia e continuare in un percorso attualmente non troppo brillante.

Brescia invece ha vinto un match importante, in casa contro Reggio Emilia: sfida non scontata nonostante si affrontasse l’ultima in classifica, adesso la Germani deve difendere il suo ottavo posto da una concorrenza agguerrita, con la consapevolezza di poter fare ancora meglio. Sarà molto interessante scoprire cosa succederà nella diretta di Sassari Brescia, certamente una partita di difficile lettura; mentre ne aspettiamo la palla a due possiamo valutare alcuni degli aspetti principali che potrebbero emergere nella serata del PalaSerradimigni.

DIRETTA SASSARI BRESCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassari Brescia non sarà una di quelle che per questa 13^ giornata di campionato vengono trasmesse sui canali della nostra televisione, dunque non avremo un appuntamento di questo tipo. Sappiamo comunque che, da questa stagione, tutte le partite della Serie A1 di basket sono fornite dal portale Eleven Sports: in questo caso si tratterà di una visione in diretta streaming video, potendo scegliere se abbonarsi al servizio oppure acquistare l’evento on demand. Ricordiamo infine la possibilità di consultare liberamente il sito ufficiale della Lega (all’indirizzo www.legabasket.it) per tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore, aggiornati in tempo reale.

DIRETTA SASSARI BRESCIA: RISULTATI E CONTESTO

Avvicinandoci alla diretta di Sassari Brescia, possiamo sottolineare il fatto che queste due squadre l’anno scorso hanno giocato i playoff, anzi si sono incrociate nel primo turno: chiaramente l’obiettivo di entrambe è quello di tornare a conoscere la post season, ma nel frattempo la concorrenza è aumentata e sia la Dinamo che la Leonessa non sono partite esattamente bene, dovendo anche affrontare il doppio impegno con le coppe europee che ha tolto energie, e che sarà ancora un tema per Brescia se non altro per tutto il girone di ritorno di Eurocup, dunque nove partite molto intense.

Sassari invece la Champions League l’ha salutata al primo turno: per quanto il risultato internazionale sia stato deludente, adesso se non altro il roster di Piero Bucchi si potrà concentrare esclusivamente sul campionato, cercando una rimonta che permetta di tornare ai playoff in una stagione in cui comunque il Banco di Sardegna ha aperto con la finale di Supercoppa, dimostrando in qualche modo di poter essere ancora competitiva su certi livelli. Vedremo allora, chiaramente non sarà questa singola partita a tracciare la via in maniera definitiva ma, almeno dal punto di vista di Brescia, significherebbe avvicinare non di poco il primo obiettivo stagionale che è appunto il pass per la Coppa Italia.











