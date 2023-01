Diretta Brescia Treviso/ Streaming video tv: i veneti a caccia di punti (basket A1)

DIRETTA BRESCIA TREVISO: VIETATO SBAGLIARE!

Brescia Treviso si gioca in diretta dal PalaLeonessa, alle ore 18:30 di domenica 22 gennaio: partita valida per la 16^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023, e sfida delicata soprattutto per la NutriBullet che proprio non riesce a trovare il passo giusto. Sabato scorso Treviso aveva una bella occasione per allungare sulla zona retrocessione, ma l’ha scialacquata perdendo in casa contro Trieste, una rivale diretta: adesso ha appena due punti di vantaggio sul fanalino di coda Reggio Emilia, e allo stato attuale delle cose sarebbe retrocessa in attesa di giocare la seconda partita contro Napoli.

Brescia invece si è qualificata con il brivido in Coppa Italia: ha perso sul parquet di Verona, ma è scesa in campo conoscendo già il risultato delle avversarie e dunque questo potrebbe aver influito sull’intensità di un match che sarebbe comunque stato importante vincere, perché avrebbe permesso alla Germani di agganciare Trento e Venezia al sesto posto. Adesso vedremo cosa succederà nella diretta di Brescia Treviso; possiamo iniziare a valutarne i temi principali parlando di come stanno facendo le due squadre in termini generali, poi ovviamente sarà tempo di concentrarci sulla palla a due che si alzerà sul parquet del PalaLeonessa.

DIRETTA BRESCIA TREVISO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Treviso non è una di quelle che per questa 16^ giornata di Serie A1 vengono trasmesse sui canali della nostra televisione. Tuttavia, ormai lo sappiamo bene, dobbiamo ricordare che tutte le partite del massimo campionato di basket sono fornite dalla piattaforma Discovery Plus (anche questa per gli abbonati) e che in questo caso la visione sarà in diretta streaming video; inoltre sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore con le statistiche aggiornate in tempo reale.

DIRETTA BRESCIA TREVISO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Brescia Treviso è importante soprattutto per la NutriBullet come abbiamo già detto, ma certo anche la Germani non si può permettere di sottovalutare l’impegno: la classifica di Serie A1 in questo momento è davvero corta, potenzialmente una sconfitta per la squadra di Alessandro Magro potrebbe significare venire riassorbiti fino alla tredicesima posizione e magari anche in zona retrocessione o quasi. Insomma, Brescia si è qualificata per la Coppa Italia ed è un obiettivo importante che potrebbe essere bissato dagli ottavi di Eurocup, ma in campionato non si possono certamente dormire sonni tranquilli.

Treviso è in una situazione complessa: per il momento Marcelo Nicola viene confermato come allenatore ma la realtà è che l’argentino potrebbe anche saltare a breve, se non riuscirà a garantire risultati. Questa squadra nel 2021 aveva giocato i playoff nella prima stagione intera del ritorno in Serie A1, poi ha avuto un netto calo e, salva con difficoltà lo scorso anno, adesso rischia davvero di scendere davvero nella seconda serie del basket italiano, dovendo eventualmente ripartire dal basso in un processo che la prima volta, dopo il fallimento, aveva richiesto parecchi anni. Per questo motivo la diretta di Brescia Treviso è una partita che i veneti devono vincere, o quantomeno provare a farlo…











