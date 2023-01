Diretta Verona Brescia/ Streaming video tv: Leonessa per la Final Eight! (basket A1)

DIRETTA VERONA BRESCIA: GERMANI PER LA FINAL EIGHT!

Verona Brescia, in diretta dall’AGSM Forum alle ore 20:00 di domenica 15 gennaio, si gioca per la 15^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023. Sfida non nuova in epoca recente, che però ci faceva compagnia in LegaDue; al piano di sopra oggi questo match vale tanto per la Germani, che con una vittoria sarebbe qualificata alla Final Eight di Coppa Italia e dunque non dovrà nemmeno preoccuparsi di quanto sarà successo in precedenza sugli altri parquet – meglio: potrebbe farlo, ma non dipende dai risultati delle sue rivali che nello specifico sono Brindisi e Scafati.

Diretta/ Brescia Joventut Badalona (risultato finale 85-75): triplice zero

Per quanto riguarda Verona, la Scaligera deve pensare esclusivamente a salvarsi (almeno per ora): la squadra di Alessandro Ramagli sta tenendo un passo accettabile per quello che è l’obiettivo ma sa bene di doverlo alzare leggermente, come dimostra la netta sconfitta di Venezia maturata una settimana fa, e una lotta che si sta facendo davvero serrata. Aspettando che la diretta di Verona Brescia prenda il via, noi proviamo a fare qualche considerazione sui temi principali che potrebbero emergere da questa bella serata in programma all’AGSM Forum.

Diretta/ Sassari Brescia (risultato finale 92-94): fine overtime!

DIRETTA VERONA BRESCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Brescia non sarà una di quelle che per la 15^ giornata di Serie A1 saranno trasmesse sui canali della nostra televisione. Sappiamo comunque che da questa stagione l’intera programmazione del campionato di basket è appannaggio del portale Eleven Sports: si tratterà di una visione in diretta streaming video (disponibile anche il servizio on demand) ricordando che da poco l’emittente fa parte anche del pacchetto DAZN, e dunque i suoi abbonati potranno seguire questo match. Noi possiamo rimandare infine anche al sito ufficiale della Lega, che trovate all’indirizzo www.legabasket.it, per avere tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

Diretta/ Brescia Reggio Emilia (risultato finale 84-77): la Germani la chiude!

DIRETTA VERONA BRESCIA: SITUAZIONE E CONTESTO

Come già riferito, la diretta di Verona Brescia può consegnare alla Germani il pass per la Coppa Italia: andare a Torino sarebbe certamente positivo per una squadra che l’anno scorso aveva disputato uno straordinario girone di ritorno ma poi si era fermata al primo turno dei playoff, pur avendo il fattore campo contro Sassari. Oggi Brescia è una squadra che sta scoprendo come proseguire senza due elementi importanti che sono ai box (John Petrucelli e Troy Caupain) ma che spinta da Amedeo Della Valle arriva all’AGSM Forum con il vento in poppa, grazie alla bellissima vittoria di Eurocup contro la Joventut Badalona.

Per Verona chiaramente i temi sono altri: tornata in Serie A1 dopo 20 anni, la Scaligera sapeva che l’obiettivo principale e sostanzialmente unico sarebbe stato la salvezza e per il momento Ramagli sta facendo vedere di poter tagliare lo striscione del traguardo. Certo bisogna limitare i cali di tensione come avvenuto al Taliercio, perché la situazione di classifica è tale che non ci si può permettere distrazioni di sorta; tutto sommato però Verona sta facendo il suo e ha poco da rimproverarsi, se poi questa sera dovesse arrivare la vittoria contro Brescia lo scenario sarebbe ancora migliore…











© RIPRODUZIONE RISERVATA