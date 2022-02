Diretta Brescia Trieste/ Streaming video tv: incrocio per il terzo posto! (basket A1)

DIRETTA BRESCIA TRIESTE: LA GERMANI ADESSO SOGNA!

Brescia Trieste è in diretta dal PalaLeonessa, alle ore 20:00 di sabato 12 febbraio: il primo anticipo nella 20^ giornata di basket Serie A1 2021-2022 ci presenta una sfida diretta per il quarto posto, tra due realtà che sono partite come outsider ma stanno confermando di poter volare alto. È un momento straordinario per la Germani, la cui vittoria contro la Fortitudo Bologna è stata la settima consecutiva: quasi impossibile pronosticare un passo simile alla vigilia del campionato, ma adesso Alessandro Magro vuole addirittura provare a insidiare le due corazzate che stanno davanti e fare il passo ulteriore.

L’Allianz non ha giocato contro Sassari nell’ultima settimana: virtualmente potrebbe avere gli stessi punti della Leonessa, e dunque il discorso che possiamo fare sui giuliani è assolutamente identico perché stiamo parlando di una realtà che partiva con la speranza di agganciare i playoff e ora si ritrova a lottare per il fattore campo al primo turno. Sarà un match intenso, tra sorprese che stanno facendo benissimo: aspettando che la diretta di Brescia Trieste si giochi proviamo a fare una rapida valutazione sui temi principali che sono legati alla partita del PalaLeonessa.

DIRETTA BRESCIA TRIESTE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Trieste sarà disponibile su Eurosport 2: il canale fa parte del pacchetto Sky (numero 211) e dunque la visione del match sarà in esclusiva per i possessori di un abbonamento all’emittente. Da quest’anno come noto esiste poi l’alternativa: la piattaforma Discovery Plus è diventata il broadcaster della Lega Basket e dunque fornisce tutte le gare di Serie A1, naturalmente in diretta streaming video e anche in questo caso per gli abbonati. Sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete invece le informazioni utili, come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA BRESCIA TRIESTE: RISULTATI E CONTESTO

In questo momento la diretta di Brescia Trieste rappresenta un grande spettacolo: un match tra terza e quarta del campionato di Serie A1, che stanno facendo molto meglio di realtà più blasonate. Certo i due roster hanno la qualità giusta per arrivare ai playoff, ci sono individualità abituate a lottare per contesti importanti e già in passato le due piazze hanno visitato la post season (l’Allianz anche l’anno scorso) ma un conto è arrivarci con posizioni di rincalzo, un altro stare appena sotto Milano e Virtus Bologna con la possibilità di avvicinarle.

È anche la vittoria di Alessandro Magro e Franco Ciani, che da vice sono diventati head coach e dopo un periodo di assestamento (soprattutto per quanto riguarda Brescia) sono riusciti a trovare la quadratura del cerchio, facendo rendere al massimo i loro giocatori. Adesso vedremo se la Germani riuscirà a prendersi due gare di vantaggio sulla rivale di questa sera, oppure Trieste opererà l’aggancio al terzo posto in classifica e virtualmente il sorpasso, aspettando di recuperare la partita contro Sassari.



