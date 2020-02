Diretta Brescia Trieste/ Streaming video tv: la Germani è favorita (basket Serie A1)

Brescia Trieste, in diretta dal PalaLeonessa, si gioca alle ore 19:00 di domenica 9 febbraio ed è valida per la 22^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2019-2020. Obiettivi diversi per due squadre che sono separate da 14 punti in classifica, ma il momento recente è favorevole all’Alma: incredibile la rimonta operata contro Sassari (battuta due volte in stagione) grazie alla quale la squadra giuliana ha guadagnato un’altra gara di margine su Pesaro, e adesso crede ancor più nella salvezza sapendo che gli innesti di metà anno potrebbero essere determinanti. Al contrario la Germani, sempre impegnata nella corsa ai quarti di Eurocup, arriva da due sconfitte consecutive: prima quella casalinga nella sfida diretta contro Brindisi, poi quella della BLM Group Arena nella quale ha ceduto a Trento. La posizione in graduatoria rimane ottima ma Vincenzo Esposito sa bene di dover riprendere al più presto la marcia, dunque vedremo se sarà così nella diretta di Brescia Trieste della quale possiamo intanto presentare quelli che sono i temi principali.

Brescia Trieste è una partita che la Leonessa non si può permettere di perdere: il calendario non ha giocato dalla sua parte quando si è trattato di allungare e provare a prendersi il secondo posto in classifica, al contrario la squadra lombarda è stata agganciata da Milano – cui resta davanti per aver vinto entrambe le partite dirette – e adesso arriva una partita casalinga contro una delle ultime squadre del campionato. L’Alma ha avuto difficoltà sin dall’inizio della stagione, poi ha operato bene sul mercato e i frutti stanno forse iniziando a vedersi: Sassari come detto è stata sconfitta due volte e, anche se la situazione rimane pericolante (anche Pistoia ha vinto nell’ultima giornata, sia pure contro la Virtus Roma che adesso è pienamente coinvolta nella lotta) la corsa per confermare la categoria si presenta ancora complessa. Tutto sommato guardando al roster i giuliani sono forse la formazione messa meglio, ma in un campionato come questo sono poche le cose che si possono dare per scontate; aspettiamo dunque che al PalaLeonessa si giochi, poi tireremo le somme studiando anche la nuova classifica che ne deriverà.



