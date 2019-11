Diretta Brescia Varese/ Streaming video tv: affascinante derby lombardo (basket A1)

Brescia Varese sarà diretta dagli arbitri Michele Rossi, Alessandro Perciavalle e Mauro Belfiore; alle ore 12:00 di domenica 10 novembre si gioca un interessante lunch match per l’ottava giornata del campionato di basket Serie A1 2019-2020. La Germani è reduce dall’impegno di Eurocup e potrebbe pagare qualcosa in termini di brillantezza; spera allora nel colpo grosso la Openjobmetis, perché l’ultima volta che ha giocato in questo scenario ha rifilato 102 punti a Brindisi che arrivava da quattro vittorie consecutive. La Leonessa però ha il vantaggio del fattore campo, e soprattutto nell’ultimo turno è stata la prima squadra capace di espugnare il PalaDozza battendo la Fortitudo Bologna; il progetto di Vincenzo Esposito sta prendendo corpo e naturalmente si puntano i playoff. Vedremo dunque quello che succederà nell’attesa diretta di Brescia Varese, aspettando la palla a due possiamo analizzare alcuni dei temi principali legati a questa partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Varese non è una di quelle che saranno trasmesse per questo turno di campionato; resta allora l’unica alternativa di Eurosport Player, la piattaforma alla quale bisogna essere abbonati e che fornisce l’intera gamma delle partite di Serie A1 (oltre alle coppe europee) in diretta streaming video. Sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete invece tutte le informazioni utili del caso, soprattutto il tabellino play-b-play e le statistiche dei giocatori impegnati sul parquet.

DIRETTA BRESCIA VARESE: RISULTATI E CONTESTO

Brescia Varese rappresenta la seconda trasferta consecutiva per la Openjobmetis, e un altro derby lombardo: quello di domenica scorsa è andato male, al Mediolanum Forum la squadra non è mai entrata in partita e ha incassato 24 punti di scarto da un’avversaria decisamente superiore, ma che la storia delle prime giornate di campionato aveva presentato come battibile. Attilio Caja dunque ha bisogno di ritrovare il sorriso: a Varese si gioca sempre e comunque per arrivare ai playoff e sicuramente le prestazioni dei biancorossi sono state incoraggianti, il roster è di qualità e da qualche settimana è tornato Jason Clark, che insieme a Josh Mayo è l’uomo di punta per l’attacco. Brescia però è come detto molto solida: la Leonessa era una delle squadre che avevano battuto l’Olimpia (al Forum, per di più) e sta dimostrando di poter reggere bene il doppio impegno campionato-Eurocup. Il grande ex Tyler Cain sarà l’osservato speciale della partita ma la Germani ha al suo arco tante frecce, a cominciare dal playmaker Luca Vitali e passando per i nuovi stranieri Ken Horton e DeAndre Lansdowne, che hanno già dimostrato quale sia il loro valore.



© RIPRODUZIONE RISERVATA