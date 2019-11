Diretta Unics Kazan Brescia/ Streaming video tv: trasferta ostica (Eurocup)

Unics Kazan Brescia, in diretta dalla Basket Hall della città russa, va in scena alle ore 17.30 italiane di oggi pomeriggio, le 19.30 locali di mercoledì 6 novembre, per la sesta giornata del gruppo C della Eurocup 2019-2020 di basket. Unics Kazan Brescia sarà una trasferta difficile per la Germani di coach Vincenzo Esposito, sia dal punto di vista logistico sia da quello strettamente sportivo, dal momento che Kazan con quattro vittorie e una sconfitta occupa il primo posto nella classifica del girone. Brescia d’altronde è appena dietro, con tre vittorie a fronte di due sconfitte, in più negli ultimi giorni la Leonessa si è esaltata in trasferta, vincendo settimana scorsa in Francia sul parquet di Nanterre per 65-73 e poi ripetendosi anche domenica in campionato, quando Brescia si è imposta con un netto 74-88 sul campo della Fortitudo Bologna.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Unics Kazan Brescia non dovrebbe essere trasmessa sui canali della nostra televisione, ma fa parte dell’offerta di Eurosport Player: abbonandosi a questa piattaforma, che dà grande risalto alla stagione di basket, sarà possibile assistere a questa partita in diretta streaming video, attraverso dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo anche il sito ufficiale della Eurocup per le informazioni utili (come tabellino play-by-play e statistiche dei giocatori) all’indirizzo www.eurocupbasketball.com.

DIRETTA UNICS KAZAN BRESCIA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Unics Kazan Brescia, dobbiamo dunque evidenziare che questa sarà la terza trasferta consecutiva per i lombardi tra campionato ed Eurocup, dunque sono giorni sicuramente non facili da gestire per coach Esposito, con la squadra che passa quasi più tempo a viaggiare che ad allenarsi. Il bilancio comunque finora fa sorridere i tifosi della Leonessa, che domenica al PalaDozza di Bologna ha preso il largo in modo prepotente nella ripresa, dopo un primo tempo abbastanza equilibrato e comunque già chiuso avanti (36-40 Brescia) prima di staccare inesorabilmente i padroni di casa della Fortitudo. Per Brescia quattro giocatori in doppia cifra e un contributo importante sia dagli americani come Deandre Lansdowne e Kenneth Horton, sia dagli italiani fra i quali tre giorni fa sono andati in copertina Tommaso Laquintana e Awudu Abass. A Kazan il compito sarà ancora più difficile, ma per questa Germani la missione potrebbe non essere impossibile.



