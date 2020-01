Diretta Brescia Venezia/ Streaming video tv: un match di cartello (basket A1)

Brescia Venezia, partita diretta dalla terna arbitrale composta da Roberto Begnis, Lorenzo Baldini e Dario Morelli, si gioca alle ore 20:30 di sabato 4 gennaio: stiamo parlando di uno dei due anticipi nella 17^ giornata del campionato di basket Serie A1 2019-2020, un turno che chiude il girone di andata. La Leonessa ci arriva dalla vittoria roboante del PalaBancoDesio: dopo un primo quarto complicato la squadra di Vincenzo Esposito ha cambiato passo e dominato la gara, arrivando così a mettere le mani sulla terza posizione e qualificandosi alla Final Eight di Coppa Italia. Buona risposta anche da parte della Reyer, che ha sì vinto una partita abbordabile (contro Pesaro, al Taliercio) e peraltro anche rischiando qualcosa, ma se non altro ha fatto il suo dovere e adesso si presenta all’ultima giornata con un vantaggio utile sulla folta concorrenza, in vista della Coppa ancora da prendere. Vediamo dunque cosa potrebbe succedere nella diretta di Brescia Venezia, della quale possiamo nel frattempo presentare i temi principali.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

DIRETTA BRESCIA VENEZIA: RISULTATI E CONTESTO

E’ piuttosto curioso che a poche ore da Brescia Venezia, cioè l’ultima partita del girone di andata, la Reyer debba ancora qualificarsi alla Coppa Italia: del resto stiamo parlando di una squadra che ha vinto l’ultimo scudetto e che, avendo cambiato poco (e in meglio) il suo roster era chiaramente attesa ad un’altra stagione da protagonista. Invece gli orogranata hanno faticato fin dal principio e, a causa del pessimo rendimento esterno (solo una vittoria), non sono mai riusciti ad avere un record positivo in classifica fino appunto a domenica sera, dopo aver battuto Pesaro per il terzo successo consecutivo. Ottima invece la stagione di Brescia, che ha dimostrato tutto il suo valore anche a Cantù: una squadra che può segnare con vari elementi ed è coesa sotto la guida di Vincenzo Esposito, con giovani che si stanno affermando e veterani che continuano a essere determinanti. Il terzo posto, andando ad agganciare Milano, ricalca la piazza di fine regular season nel 2018: la Leonessa metterebbe la firma per concludere il campionato nello stesso modo ma c’è ancora tutto un girone di ritorno da giocare e la concorrenza è folta, intanto la Coppa Italia sarà un primo step nel quale provare a fare un ulteriore salto di qualità e magari vendicare la finale persa due stagioni fa.



