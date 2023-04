DIRETTA BRESCIA VERONA/ Video streaming tv: un precedente da ricordare

DIRETTA BRESCIA VERONA: IL PRECEDENTE

Il precedente di cui parliamo nella diretta di Brescia Verona è quello relativo alla stagione 2015-2016: vale a dire, l’ultima in cui le due squadre si siano affrontate in LegaDue. Infatti la Germani, allenata da Andrea Diana, aveva ottenuto la storica promozione in Serie A1 dopo il secondo posto nel girone Est di regular season (alle spalle di Treviso) e i playoff superati con le serie vinte contro Trapani, Tortona, Brescia, Scafati e Fortitudo Bologna, incredibilmente tutte concluse a gara-5 ma con Brescia comunque vincente. Verona invece aveva chiuso all’ottavo posto quel girone Est; aveva ottenuto l’ultimo posto disponibile per i playoff – peggiorando tantissimo rispetto al 2015, quando aveva vinto il raggruppamento ma poi era stata eliminata da Agrigento.

Quella Scaligera aveva subito una ripassata da Scafati, uno 0-3 al primo turno; era stata anche l’ultima stagione in panchina per… Alessandro Ramagli, che poi la società veneta ha scelto di richiamare nel tentativo di prendersi finalmente la promozione nel massimo campionato. Cosa avvenuta a 20 anni di distanza: adesso vedremo se arriverà anche la salvezza, non semplicissima da ottenere ma comunque alla portata di una Verona che vuole fare il colpo grosso a Brescia. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA BRESCIA VERONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Verona sarà trasmessa su DMAX, dunque questa è la partita che per la 25^ giornata di Serie A1 viene messa in onda in chiaro, a disposizione di tutti sul canale 52 del vostro telecomando. Ricordiamo inoltre che tutte le gare del campionato di basket sono fornite in diretta streaming video dal portale Eleven Sports: qui potrete scegliere se abbonarvi al servizio oppure acquistare il singolo evento on demand, la piattaforma da qualche tempo fa anche parte del pacchetto DAZN i cui clienti dunque potranno avere accesso alle immagini della partita in questione, così come delle altre.

DERBY CHE VALE TANTO!

Brescia Verona sarà in diretta dal PalaLeonessa con palla a due alle ore 20:45 di sabato 8 aprile: per la 25^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023 si gioca una sorta di derby, che è ovviamente quello del Garda, e una sfida molto delicata per la salvezza. La lunga crisi della Germani sembra essere alle spalle: rinvigorita anche dal trionfo in Coppa Italia, Brescia ha vinto a Napoli e si è rilanciata in una posizione a metà del guado. Sono 4 i punti che la separano dai playoff ma anche 4 di vantaggio sulla retrocessione: la post season è più vicina per le squadre da affrontare.

Attenzione a Verona, che domenica ha battuto Sassari: vittoria a sorpresa e gustosissima per la Scaligera, che in questo modo ha potuto evitare di trovarsi all’ultimo posto in classifica in una giornata nella quale tutte le concorrenti alla salvezza hanno battuto un colpo importante, generando un gruppetto di 4 squadre che di fatto occupano l’ultima posizione. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Brescia Verona, mentre aspettiamo che la partita si giochi possiamo fare qualche analisi circa i temi principali che potrebbero emergere dalla serata del PalaLeonessa.

DIRETTA BRESCIA VERONA: RISULTATI E CONTESTO

Ci avviciniamo alla diretta di Brescia Verona dicendo che chiaramente, per il roster e le possibilità sulla carta, la Germani h qualcosa in più rispetto a una Scaligera che, tornata in Serie A1 dopo 20 anni, sapeva di doversi giocare la salvezza senza fare troppi voli pindarici, e in effetti questo sta facendo tra parecchi affanni. Dovuti anche alla classifica parecchio corta: incredibilmente abbiamo quattro squadre a quota 16 punti e solo due di queste retrocederebbero, in questo senso diventa fondamentale il quadro delle sfide dirette ma anche, magari, la differenza canestri complessiva in campionato.

Brescia dopo aver vinto la Coppa Italia, con grande sorpresa di tutti visto che in Serie A1 aveva perso sei partite consecutive, ha saputo rilanciarsi con qualche successo che ha permesso di allontanare la zona calda della graduatoria; nel mentre la Germani ha ottenuto la qualificazione agli ottavi di Eurocup, portare avanti il doppio impegno settimana dopo settimana è stato dispendioso ma tutto sommato la squadra di Alessandro Magro se l’è cavata, anche se il passo rispetto all’anno scorso è nettamente inferiore e soprattutto bisogna ancora chiudere positivamente la stagione.











