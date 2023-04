DIRETTA/ Verona Sassari (risultato 0-0) video streaming tv: palla a due, si gioca!

DIRETTA VERONA SASSARI (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

La diretta di Verona Sassari sta per farci compagnia, e allora noi possiamo ricordare che il match di andata si era giocato presto. Era il 9 ottobre, seconda giornata: il Banco di Sardegna aveva vinto 101-79, allungando in particolar modo nei due quarti centrali (51-32 il parziale dei 20 minuti in questione). Nei due roster c’erano ancora Chinanu Onuaku e Wayne Selden: per il centro di Sassari grande prova da 24 punti e 10 rimbalzi con un fantastico 10/11 al tiro (l’unico errore era arrivato con una tripla), per la guardia di Verona, alla sua ultima partita con la Scaligera, 15 punti e 4 assist tirando però 3/10 (1/6 da 2 punti).

Nella squadra ospite Liam Udom (11 punti, 2/4 e 6/6 ai liberi) era stato di fatto l’unico a salvarsi insieme a Taylor Lynn Smith (10 punti e 8 rimbalzi), oggi da parte di tutti servirà ben altra prestazione per avere ragione di un Banco di Sardegna che ha svoltato e appare insuperabile. Non resta che metterci comodi, lasciare che a parlare siano i giocatori e stare a vedere quello che succederà sul parquet dell’AGSM Forum: finalmente ci siamo davvero, la palla a due di Verona Sassari si sta per alzare! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA VERONA SASSARI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Sassari non è una di quelle che per questa 24^ giornata di campionato vengono trasmesse sui canali della nostra televisione. In alternativa però, come ormai sappiamo, va ricordato che tutti i match di basket Serie A1 sono forniti dal portale Eleven Sports: la visione sarà in diretta streaming video, e si potrà decidere se abbonarsi al servizio oppure acquistare l’evento on demand – il pacchetto è disponibile anche sulla piattaforma DAZN. Infine, sul sito ufficiale della Lega (www.legabasket.it) troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale.

VERONA SASSARI: LA DINAMO ADESSO SOGNA!

Verona Sassari, che è in diretta dall’AGSM Forum alle ore 17:00 di domenica 2 aprile, si gioca per la 24^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023. Sulla carta, a oggi non c’è sfida: la Dinamo sta letteralmente volando, ha recuperato una situazione che nel girone di andata parlava di squadra vicina alla retrocessione e, con una striscia impressionante di vittorie larghe e prestigiose (quella contro Tortona di domenica scorsa), ha risalito la classifica fino a prendersi la quarta posizione, mettendo a rischio anche la terza se non la seconda dell’Olimpia Milano.

Per una Sassari dominante abbiamo una Verona in difficoltà: avanti per tre quarti a Varese, ha perso anche domenica e così è rimasta all’ultimo posto in classifica insieme a Reggio Emilia, esplorando uno scenario che certo non era così inverosimile ma si sta facendo sempre più complicato. Dunque la diretta di Verona Sassari può essere scontata, ma come sempre attenzione alle sorprese: mentre aspettiamo che la palla a due si alzi possiamo andare ad analizzare alcuni dei temi principali che potrebbero interessare questo intrigante pomeriggio all’AGSM Forum.

DIRETTA VERONA SASSARI: RISULTATI E CONTESTO

Ci avviciniamo a grandi passi alla diretta di Verona Sassari, e dobbiamo dunque dire che il Banco di Sardegna in questo momento è la squadra più in forma di tutta la Serie A1: Piero Bucchi non si è mai scomposto di fronte alle difficoltà oggettive della squadra e ha saputo girare quasi totalmente una stagione che non si era messa certo bene. Sassari è così: aveva sofferto anche l’anno scorso, poi si era qualificata ai playoff ed era arrivata in semifinale, conquistando il pass per quella Supercoppa di cui ha poi giocato la finale battendo Tortona per un risultato all’epoca a sorpresa.

Ora la Dinamo ha ripetuto quel successo ed è quarta in classifica; a oggi Verona sarebbe retrocessa e non può più guardare in faccia nessuno, perché nel frattempo alcune delle concorrenti per la salvezza stanno provando a scappare, le giornate da disputare in campionato sono sempre meno e c’è davvero il rischio che la pattuglia su cui fare la corsa si assottigli sempre più. Tradotto, la Scaligera deve affrontare Sassari come se fosse una finale, consapevole delle tante difficoltà di questo incrocio ma anche con la certezza o comunque la consapevolezza di poter vincere la partita.











