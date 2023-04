Diretta Napoli Brescia/ Streaming video tv: importante per la salvezza! (basket A1)

DIRETTA NAPOLI BRESCIA: UNA PARTITA DELICATA!

Napoli Brescia è in diretta dal PalaBarbuto alle ore 20:30 di sabato 1 aprile: questa partita rappresenta l’anticipo nella 24^ giornata del campionato di basket Serie A1 2022-2023. Una sfida intrigante, e anche delicata: entrambe le squadre arrivano da vittorie importanti ma devono ancora fare i conti con una classifica non certo eccezionale. Napoli ha firmato il grande colpo a Trento, riuscendo così a staccarsi dalla zona retrocessione: la GeVi entra in questo turno con 2 punti in più di Verona e Reggio Emilia, ma chiaramente adesso deve confermare questa situazione e magari anche migliorarla.

Brescia, per la seconda volta in un mese abbondante, ha battuto Milano: successo preziosissimo per una Germani che adesso ha 18 punti e sembra essersi lasciata alle spalle il periodo peggiore, ma d’altro canto perdendo al PalaBarbuto questa sera tornerebbe a soffrire perché la graduatoria è corta e le rivali certamente non mancano. Staremo a vedere quello che succederà tra poche ore nella diretta di Napoli Brescia, mentre aspettiamo che si giochi facciamo qualche valutazione circa i temi principali che potrebbero emergere da questa intrigante serata di basket Serie A1.

DIRETTA NAPOLI BRESCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Brescia viene trasmessa su Eurosport: dunque l’appuntamento con questa partita è per gli abbonati alla televisione satellitare, precisamente al canale 210 del loro decoder di Sky. In alternativa, naturalmente, va ricordato che tutti i match di basket Serie A1 sono forniti dal portale Eleven Sports: la visione sarà in diretta streaming video, e si potrà decidere se abbonarsi al servizio oppure acquistare l’evento on demand – il pacchetto è disponibile anche sulla piattaforma DAZN. Infine, sul sito ufficiale della Lega (www.legabasket.it) troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale.

DIRETTA NAPOLI BRESCIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Napoli Brescia è come detto delicata: all’inizio della stagione le due squadre sono partite con obiettivi diversi, la Germani terza forza del passato campionato puntava alla conferma in zona playoff ma poi in inverno ha attraversato una crisi profonda che l’ha portata appena sopra la zona retrocessione. La clamorosa vittoria della Coppa Italia è servita da trampolino di lancio, tornata da Torino Brescia ha saputo vincere due partite molto importanti e idealmente potrebbe ancora centrare la post season, anche se ora bisogna pensare soprattutto a salvarsi.

Quello che è sempre stato il traguardo di Napoli, che dopo aver esonerato Maurizio Buscaglia si è affidata a Cesare Pancotto: la situazione della GeVi è leggermente migliorata, ma è fin troppo evidente che un solo match di vantaggio sulla coppia che occupa l’ultimo posto in classifica sia un margine che non ci si può permettere di “difendere”, ma che va ampliato il prima possibile perché si è già visto che in questa Serie A1 le cose possono cambiare in poco tempo. Dunque, mettiamoci comodi e aspettiamo che il PalaBarbuto dia il suo verdetto sulla diretta di Napoli Brescia.











