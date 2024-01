DIRETTA/ Brindisi Audace Cerignola video streaming tv: ecco la storia del derby (Serie C, 20 gennaio 2024)

DIRETTA BRINDISI AUDACE CERIGNOLA: TESTA A TESTA

Il confronto storico prima della diretta di Brindisi Audace Cerignola si basa su un unico precedente, avvenuto lo scorso settembre, e in quella partita l’Audace Cerignola si impose con autorità con un risultato finale di 3-1. La partita si rivelò essere un vero dominio per l’Audace Cerignola, che mise a segno tre gol importanti. Gli artefici di questa vittoria convincente furono D’Ausilio, Ghisolfi e D’Andrea, i quali contribuirono alla costruzione di un successo che ha lasciato un segno importante nel confronto diretto tra le due squadre. In dettaglio, la capacità di D’Ausilio di trovare la via del gol, insieme alle prestazioni di Ghisolfi e D’Andrea, dimostrarono la forza dell’Audace Cerignola in quella partita specifica.

Ogni giocatore contribuì al proprio modo alla vittoria, sottolineando la solidità della squadra e la varietà delle opzioni offensive a disposizione. È importante considerare che, nonostante l’esito netto della partita precedente, nel calcio le situazioni possono cambiare rapidamente. Il Brindisi, ora, avrà l’opportunità di cercare una rivincita e di correggere gli errori commessi in quell’incontro. Allo stesso tempo, l’Audace Cerignola cercherà di mantenere il proprio dominio e consolidare la propria superiorità nel confronto diretto. Questo singolo precedente crea un elemento di attesa e incertezza per il prossimo incontro tra Brindisi e Audace Cerignola, rendendo la partita un evento interessante e aperto a diverse possibilità. (agg. Gianmarco Mannara)

BRINDISI AUDACE CERIGNOLA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Brindisi Audace Cerignola sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Brindisi Audace Cerignola e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

DERBY PUGLIESE

Brindisi Audace Cerignola, in diretta sabato 20 gennaio 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Franco Fanuzzi di Brindisi, sarà una sfida valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie C. Importante derby pugliese nella lotta per la salvezza, con il Brindisi che affronterà l’Audace Cerignola ritrovandosi all’ultimo posto in classifica nel girone C, a quota 14 punti al momento in coabitazione con il Monterosi Tuscia.

I biancazzurri si trovano nella necessità di riscattarsi dopo tre sconfitte consecutive, l’ultima delle quali subita per 4-0 contro il Catania, al fine di cercare di migliorare la propria posizione in classifica. Anche l’Audace Cerignola viene da una sconfitta, quella subita contro il Sorrento tra le proprie mura domestiche, anche se la squadra allenata da Tisci è sensibilmente avanti in classifica, al momento all’ottavo posto e dunque nel pieno della zona play off.

PROBABILI FORMAZIONI BRINDISI AUDACE CERIGNOLA

Le probabili formazioni della diretta Brindisi Audace Cerignola, match che andrà in scena allo stadio Franco Fanuzzi di Brindisi. Per il Brindisi, Giorgio Roselli schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Saio; Bellucci, Bonnin, Calderoni; Valenti, Ceesay, Bagatti, Lombardi, Falbo; Trotta, Bunino. Risponderà l’Audace Cerignola allenata da Ivan Tisci con un 4-3-2-1 così schierato dal primo minuto: Krapikas; Coccia, Capomaggio, Allegrini, Russo; Tascone, Bianco, Ruggiero; D’Ausilio, D’Andrea; Malcore.

BRINDISI AUDACE CERIGNOLA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Brindisi Audace Cerignola, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Brindisi con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.65, mentre l’eventuale successo dell’Audace Cerignola, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.73.











