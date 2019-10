Diretta Brindisi Brescia/ Streaming video e tv: la Leonessa si conferma? (basket A1)

Brindisi Brescia, che sarà diretta dagli arbitri Michele Rossi, Denny Borgione e Giacomo Dori, si gioca al PalaPentassuglia sabato 5 ottobre, con palla a due alle ore 20:45, ed è uno dei tre anticipi previsti nella terza giornata del campionato di basket Serie A1 2019-2020. Si affrontano due squadre che arrivano da vittorie esterne in piazze storiche: straripante il successo della Happy Casa sul campo della Virtus Roma, addirittura pazzesco il colpo che la Leonessa ha timbrato al Mediolanum Forum battendo l’Olimpia Milano – lo aveva già fatto nei playoff del 2018 – confermandosi dunque a punteggio pieno. La Germani dunque spera di ripetere quanto fatto due anni fa, quando si era presa il terzo posto in regular season e la semifinale playoff; la post season resta ovviamente il principale obiettivo di entrambe le squadre, la Happy Casa potrebbe sulla carta far valere il maggior rodaggio stagionale avendo già affrontato la Supercoppa a Bari. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Brindisi Brescia, intanto possiamo valutare alcune delle tematiche principali legati a questa partita, aspettando la diretta di Brindisi Brescia.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brindisi Brescia non sarà disponibile: questa infatti è una delle partite che per la terza giornata di campionato sono esclusiva della piattaforma Eurosport Player, che fornisce tutta la gamma delle gare di Serie A1 ai propri abbonati. Dopo la sottoscrizione sarà dunque possibile assistere alle immagini in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Rimandiamo anche al sito ufficiale della Lega Basket, che trovate all’indirizzo www.legabasket.it ed è consultabile gratuitamente.

DIRETTA BRINDISI BRESCIA: RISULTATI E CONTESTO

Brindisi Brescia vede la Happy Casa tornare a giocare sul proprio parquet: i pugliesi avevano perso l’esordio casalingo contro Cantù, ma poi come detto si sono rifatti alla grande schiantando la neopromossa Roma. La conferma di Frank Vitucci, lo avevamo già detto, è stata importante perchè Brindisi ha imparato ad assimilare gli schemi del suo allenatore e in questo senso può essere un valore aggiunto l’aver trattenuto Adrian Banks, che è ormai un veterano del nostro campionato dopo le esperienze con Varese e Avellino. A sorprendere settimana scorsa è però stata Brescia, che si è affidata a Vincenzo Esposito: giustamente e inevitabilmente c’era qualche punto di domanda su come la squadra avrebbe reagito all’addio di Andrea Diana, eppure nei primi due turni sono arrivate due vittorie, la più importante delle quali sul parquet dell’Olimpia Milano. Straordinario primo quarto della Germani, che poi ha saputo resistere al ritorno della formazione di casa ma ha sopperito al gap di talento mettendo fisicità e scelte intelligenti; ne è derivato così un successo importantissimo, per la classifica e per l’autostima di un gruppo che sa di potersi nuovamente inerpicare tra le grandi del basket italiano, e magari fare anche meglio dell’ultima volta.



