Diretta Venezia Brindisi/ Streaming video tv: 2^ semifinale, Supercoppa basket 2019

Venezia Brindisi, in diretta dal PalaFlorio di Bari, si gioca alle ore 20.30 di questa sera, sabato 21 settembre, come seconda semifinale della Supercoppa Italiana 2019 di basket. Già da qualche anno la Supercoppa è stata allargata a quattro squadre partecipanti, con le due semifinali al sabato e la finale domenica: l’accoppiamento Venezia Brindisi è stato determinato dal fatto che la Umana Reyer Venezia è la squadra campione d’Italia in carica, mentre la Happy Casa Brindisi è stata finalista nella Coppa Italia 2019. Fare pronostici è decisamente complicato dal momento che siamo appena all’inizio della nuova stagione: fino a domenica vi erano i Mondiali al centro dell’interesse, da oggi torna protagonista l’attività dei club ma le sorprese in questa fase sono dietro l’angolo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Brindisi sarà garantita da Eurosport 2, che pure nella stagione che sta cominciando sarà la casa del grande basket italiano ed europeo, punto di riferimento fondamentale per tutti gli appassionati. Sarà inoltre garantita anche la diretta streaming video, pure in questo caso da Eurosport e di conseguenza tramite il servizio Eurosport Player, altro riferimento ormai costante per i tifosi di pallacanestro.

DIRETTA VENEZIA BRINDISI: IL CONTESTO

Con tanto di curiosità per vedere finalmente in campo queste due squadre, la diretta di Venezia Brindisi si presenta certamente stuzzicante, per merito soprattutto dei veneti di coach Walter De Raffaele, che pochi mesi fa si sono cuciti sul petto lo scudetto per la seconda volta negli ultimi tre anni. Aggiungendo pure che in mezzo ai due tricolori c’è stata anche una vittoria della FIBA Europe Cup, ecco che senza ombra di dubbio Venezia è stata la migliore squadra italiana degli ultimi anni, però quasi sempre ingiustamente sottovalutata. Anche quest’anno tutti parlano del possibile ritorno della sfida tra Milano e la Virtus Bologna, ma sarà bene non dimenticare il fatto che lo scudetto è sul petto dei giocatori di Venezia. Anche Brindisi però merita applausi per l’ottimo rendimento dello scorso campionato, chiuso al quinto posto in stagione regolare oltre alla finale raggiunta in Coppa Italia: i pugliesi inoltre giocano di fatto in casa la Supercoppa Italiana, sapranno recitare da outsider?



