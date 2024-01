Diretta/ Brindisi Brescia (risultato 19-21) video streaming tv: equilibrio iniziale (oggi 7 gennaio 2024)

DIRETTA BRINDISI BRESCIA (RISULTATO 19-21): EQUILIBRIO INIZIALE

Bayehe segna con un tiro che colpisce il ferro, portando il punteggio a 2-2 nel primo minuto. Bilan segna in tap-in, ma Bayehe pareggia nuovamente, portando il punteggio a 2-2 nel secondo minuto. Ancora Bilan segna in tap-in, portando il punteggio a 3-3. Petrucelli realizza una tripla al secondo tentativo, mentre Morris accorcia con un canestro in entrata, portando il punteggio a 6-9. Della Valle approfitta di un errore di Morris per un facile contropiede e il punteggio diventa 9-15 al 6′. Dopo un timeout di Sakota, Morris risponde con una tripla. Della Valle segna da due, e Sneed contribuisce con una tripla. Brescia si blocca, mentre Brindisi prosegue con uno strappo di 7-0, sorpassando 19-17. Bilan torna a segnare nell’ultimo minuto, pareggiando il punteggio. Con 22,7 secondi rimasti, Della Valle va 2/3 ai tiri liberi, portando il punteggio a 19-21 al termine del primo quarto. Bartley non fa il suo esordio. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA BRINDISI BRESCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brindisi Brescia non sarà disponibile, tuttavia per assistere a questa sfida si può sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce l’intera programmazione del campionato di basket Serie A in diretta streaming video. Inoltre bisogna ricordare che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, sono consultabili tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

PALLA A DUE!

Sta per iniziare la diretta di Brindisi Brescia, partita che sulla carta potrebbe apparire scontata. Sottovalutare l’avversario è però naturalmente un errore che la Germani Brescia non dovrà commettere, come ha evidenziato l’Assistant Coach Matteo Cotelli presentando l’incontro odierno: “Ci aspetta una partita carica di insidie, perché siamo consapevoli di giocare contro una squadra disperata e affamata che ha bisogno di trovare la vittoria e di portare a casa i due punti data la posizione in classifica. Si tratta di una squadra che rispettiamo molto”. Cotelli ha poi aggiunto alcune considerazioni su come Brescia arrivi alla partita.

“In questa settimana abbiamo continuato a lavorare su noi stessi per migliorare alcuni aspetti del nostro gioco, tra cui il ritmo e la fluidità in attacco. Purtroppo, non è stata una settimana tranquilla perché abbiamo avuto qualche acciacco e ancora qualche influenzato. Dovremo cercare di controllare al meglio il ritmo di gioco sia dal punto di vista tecnico che emotivo cercando di essere pronti anche a giocare una partita sporca e fisica dove l’intensità e l’energia potranno fare la differenza”. Adesso però si passa finalmente dalla teoria alla pratica, via alla diretta di Brindisi Brescia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

BRINDISI BRESCIA: LA CAPOLISTA IN PUGLIA!

Brindisi Brescia, diretta dagli arbitri Lanzarini, Giovannetti e Marziali, è in programma alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, domenica 7 gennaio 2024, naturalmente presso il PalaPentassuglia della città pugliese per la quindicesima giornata della Serie A di basket, ultimo turno del girone d’andata. Basta uno sguardo alla classifica per capire che sulla carta la diretta di Brindisi Brescia non dovrebbe avere storia: per la Happy Casa Brindisi infatti è stato finora un campionato disastroso, con soli 4 punti in classifica e quindi due vittorie a fronte di ben dodici sconfitte e ultimo posto come inevitabile conseguenza.

Servirebbe una svolta immediata, ma per i pugliesi sarà evidentemente complicato riuscirci contro la capolista Germani Brescia, che invece ha 22 punti avendo vinto finora undici partite e scende a Brindisi con un solo obiettivo: vincere per contendere a Venezia il primato alla fine del girone d’andata e quindi la testa di serie numero 1 nel tabellone delle Final Eight della prossima Coppa Italia. Si tratta quindi di un cosiddetto “testa-coda”: staremo a vedere se la diretta di Brindisi Brescia andrà come la logica suggerirebbe, oppure se saranno possibili sorprese…

DIRETTA BRINDISI BRESCIA: RISULTATI E CONTESTO

Presentando la diretta di Brindisi Brescia, abbiamo naturalmente evidenziato due situazioni agli antipodi. Per la Happy Casa Brindisi l’unica cosa allegra della stagione è il nome: due vittorie in tutto il campionato, anche se una è arrivata contro la Virtus Bologna, inoltre sembrano essere già terminati i segnali di miglioramento che erano apparsi qualche settimana fa, perché il trend più recente parla di una striscia di tre sconfitte consecutive, delle quali l’ultima segnando la miseria di 58 punti a Cremona. L’allarme è rosso…

Per la Germani Brescia il discorso è naturalmente opposto, e non potrebbe essere altrimenti per chi è primo in classifica e arriva da una vittoria contro Milano. Certo, il primo posto dipenderà anche da Venezia, che è a pari punti ma ha vinto lo scontro diretto, però finora la stagione di Brescia è stata eccellente e si può provare a pensare in grande. Questa partita tuttavia potrebbe diventare la più classica buccia di banana, quindi guai a sottovalutare le emozioni che ci riserverà la diretta di Brindisi Brescia…











