DIRETTA/ Cremona Brindisi video streaming tv: un precedente illustre (Basket A1, 30 dicembre 2023)

DIRETTA CREMONA BRINDISI: L’EPISODIO

Sicuramente l’episodio più illustre legato alla diretta di Cremona Brindisi rimane quello della Coppa Italia 2019: abbiamo accennato al fatto che la Vanoli abbia già vinto questo torneo, ed è successo sul parquet del Nelson Mandela Forum di Firenze quando l’allenatore era Meo Sacchetti, già passato dalla Happy Casa. Quella Cremona, quarta testa di serie, aveva eliminato Varese e Virtus Bologna (non la Segafredo di allora, ma aveva fatto fuori la numero 1 Milano) incrociandosi dunque con Brindisi nell’ultimo atto, perché i pugliesi avevano fatto un grande colpo da settima testa di serie, battendo prima la numero 2 Avellino e poi una Sassari che aveva sorpreso Venezia.

In finale, il 17 febbraio, Cremona l’aveva spuntata per 83-74 controllando sempre il punteggio: Drew Crawford, MVP della Final Eight, aveva chiuso con 18 punti e 6 rimbalzi ma ancora meglio in finale aveva fatto Wesley Saunders, autore di 18 punti e 9 rimbalzi, mentre dalla panchina c’erano stati i 12 punti di Michele Ruzzier. Alla Brindisi di Frank Vitucci non erano bastati i 53 punti combinati di John Brown III (21, con 8 rimbalzi), Tony Gaffney (19 e 7 rimbalzi) e un Adrian Banks sotto tono, autore di soli 13 punti; ora vedremo cosa succederà questa sera nella diretta di Cremona Brindisi… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA CREMONA BRINDISI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cremona Brindisi non sarà una delle partite che, per questa 14^ giornata di Serie A1, è stata inclusa nel pacchetto (tre gare per turno) che viene garantito sui canali della nostra televisione. Va tuttavia ricordato che esiste un altro modo per assistere a questa sfida, ed è quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN che garantisce l’intera programmazione del campionato di basket Serie A1 in diretta streaming video. Infine bisogna ricordare che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, sono consultabili tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

PUGLIESI NEI GUAI!

Cremona Brindisi è in diretta dal PalaRadi alle ore 16:00 di sabato 30 dicembre: si gioca per la 14^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2023-2024. Penultima giornata di andata: Cremona, che arriva dalla sconfitta di Milano, è ancora in corsa per un posto nelle Final Eight di Coppa Italia e anzi, per gli incastri delle sfide dirette sino a qui sarebbe oggi ottava e dunque potrebbe giocare la competizione, certamente un ottimo risultato se pensiamo che la squadra lombarda è neopromossa e inizialmente pensava solo ad allontanare il prima possibile la zona retrocessione.

Brindisi invece è sempre più nei guai: ha perso in casa contro Scafati e si ritrova ultima in classifica, con due partite da recuperare alla coppia Treviso-Varese che sono due rivali che (soprattutto i veneti) danno la sensazione di poter salire di colpi, allontanandosi ancora di più. Per la Happy Casa si tratta di vincere senza se e senza ma, perché adesso la situazione è davvero drammatica; vedremo cosa succederà tra poco nella diretta di Cremona Brindisi, intanto facciamo qualche altra considerazione sui temi principali di questa partita del PalaRadi.

DIRETTA CREMONA BRINDISI: SITUAZIONE E CONTESTO

Con la diretta di Cremona Brindisi parliamo di una partita davvero delicata per la Happy Casa: al momento il progetto stagionale non solo non decolla, ma rischia anche di affondare. Ha già pagato Fabio Corbani, ma l’esonero del coach non ha portato i frutti sperati: Dragan Sakota, che l’anno scorso ha salvato Reggio Emilia in maniera incredibile, deve ora convivere con uno scenario davvero pessimo e poche soluzioni per far risalire una squadra che ha smarrito la via anche dal punto di vista dell’entusiasmo, perché come già detto la classifica si fa realmente brutta.

A Cremona non hanno di questi problemi, anzi si godono il momento: ancora una volta la Vanoli è riuscita a costruire un gruppo solido e che sa giocare a basket, così che un orizzonte che parlava solo di salvezza può tramutarsi nuovamente in una corsa ai playoff, ovviamente tenendo ben presente che prima di tutto bisogna archiviare la permanenza in Serie A1. Ad ogni modo, senza troppi voli pindarici Cremona sta disputando un campionato di qualità, e certamente questo pomeriggio ha una bella occasione per prendersi la vittoria forse decisiva per andare a visitare la Coppa Italia, competizione peraltro già messa in bacheca cinque anni fa.











