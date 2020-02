Diretta Brindisi Fortitudo Bologna/ Streaming video Rai: semifinale Coppa Italia

Brindisi Fortitudo Bologna, in diretta dalla Vitrifrigo Arena di Pesaro, si gioca alle ore 21.00 di questa sera, sabato 15 febbraio, come seconda semifinale della Coppa Italia 2020 di basket, le cui Final Eight sono in corso nella città marchigiana, piazza storica della nostra pallacanestro. Brindisi Fortitudo Bologna è una sfida certamente imprevista, dal momento che la Happy Casa Brindisi testa di serie numero 7 ha eliminato Sassari che era numero 2, mentre la Pompea Fortitudo Bologna (testa di serie numero 6) ha avuto la meglio sulla numero 3, cioè la Germani Basket Brescia. I colpi di scena dunque non sono mancati nei quarti di finale in questa Coppa Italia di basket, adesso la parte bassa del tabellone si è aperta: chi saprà approfittarne tra Brindisi e Fortitudo Bologna? C’è in palio un posto nella finale di domani pomeriggio, che assegnerà un trofeo sempre di grande prestigio…

La diretta tv di Brindisi Fortitudo Bologna sarà disponibile sia in chiaro, con l’appuntamento su Rai Sport + HD al canale numero 57 del telecomando, sia su Eurosport 2, canale riservato ai possessori di un abbonamento. Ci sarà dunque anche una doppia possibilità di seguire questa partita di Coppa Italia in diretta streaming video, rivolgendosi al sito www.raiplay.it (accessibile gratuitamente per tutti) oppure abbonandosi alla piattaforma Eurosport Player che fornisce tutte le gare della stagione. Il sito www.legabasket.it resta infine punto di riferimento per il torneo, e dunque vi troverete le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo a Pesaro. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

Ci avviciniamo dunque alla diretta di Brindisi Fortitudo Bologna con grande curiosità. Ieri Happy Casa e Pompea hanno firmato due belle imprese. In particolare evidenza il successo di Brindisi per 91-86 contro Sassari, che era sicuramente favorita sui pugliesi ma non ha fatto i conti con un Adrian Banks a dir poco meraviglioso, autore infatti di 37 punti che sono il record di sempre in una partita delle Final Eight di Coppa Italia. Il resto della squadra di coach Frank Vitucci ha comunque fatto egregiamente la sua parte ed ecco così compiuta la bella impresa di eliminare la Dinamo, spalancando a Brindisi le porte di una semifinale più che meritata. Tiratissima anche la partita andata in prima serata, quella che ha visto la vittoria della Fortitudo Bologna con il punteggio di 76-73 ai danni di Brescia: in questo caso possiamo parlare di un successo pienamente di squadra, con quattro giocatori in doppia cifra tutti compresi fra i 17 e gli 11 punti all’attivo, senza dimenticare che c’è anche Mancinelli a quota 9. Decisivo probabilmente Pietro Aradori, anche grazie a una notevole freddezza nei tiri liberi, dettaglio mai da trascurare quando una partita si decide sul filo. Oggi si riparte da zero, Brindisi e Fortitudo Bologna si giocano la grande possibilità di raggiungere una insperata finale: chi riuscirà a coglierla?



