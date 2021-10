Diretta Brindisi Fortitudo Bologna/ Streaming video tv: anticipo intrigante

DIRETTA BRINDISI FORTITUDO BOLOGNA: GRANDE SFIDA!

Brindisi Fortitudo Bologna, in diretta alle ore 20.30 di questa sera, venerdì 15 ottobre 2021, sarà l’anticipo che aprirà al PalaPentassuglia della città pugliese il programma della quarta giornata del campionato di Serie A di basket, che sarà di conseguenza spalmata su tre giorni diversi da stasera fino a domenica. La diretta di Brindisi Fortitudo Bologna si annuncia intrigante, dal momento che nella scorsa giornata di campionato hanno vinto sia i pugliesi sia gli emiliani.

La Happy Casa Brindisi arriva dal successo per 78-87 ottenuto sul parquet di Tortona, che è stata la seconda vittoria per i pugliesi, i quali di conseguenza in caso di vittoria oggi davanti al pubblico amico sarebbero capolista almeno per una notte, agganciando le corazzate Virtus Bologna e Olimpia Milano. La Fortitudo Bologna invece domenica scorsa ha finalmente ottenuto la prima vittoria in campionato battendo per 87-66 Pesaro, ma un colpaccio a Brindisi potrebbe valere la svolta. Che cosa succederà dunque in Brindisi Fortitudo Bologna?

DIRETTA BRINDISI FORTITUDO BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Brindisi Fortitudo Bologna non sarà garantita, perché non sarà una delle tre partite di questa giornata coperte dalla televisione, ma sarà comunque possibile vedere l’anticipo tramite la diretta streaming video su Discovery +, che è la casa di tutte le partite del campionato di Serie A di basket. Ricordiamo inoltre le informazioni che saranno fornite da siti e social delle due società e anche della Lega, che fornisce il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale di ogni partita.

DIRETTA BRINDISI FORTITUDO BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Brindisi Fortitudo Bologna, possiamo notare che la Happy Casa di coach Frank Vitucci finora ha rispettato le attese di inizio stagione, che vedevano i pugliesi tra le squadre “in seconda fila” dietro alle due big. Brindisi può dunque ambire a un campionato da protagonista e oggi punta alla terza vittoria su quattro, che come detto varrebbe anche l’aggancio al primo posto in classifica almeno per 24 ore. A questo punto della stagione il piazzamento dice poco, ma sarebbe un segnale importante sulla competitività della squadra dopo i cambiamenti estivi.

La Fortitudo Bologna ha vissuto invece settimane già turbolente in questa primissima parte della nuova stagione, con l’addio di Jasmine Repesa, la contestazione degli ultras contro la dirigenza e una vittoria che vale come l’ossigeno contro Pesaro domenica scorsa, quando la Kigili Fortitudo Bologna ha dominato con un convincente 87-66 che potrebbe valere moltissimo anche dal punto di vista psicologico. Cinque uomini in doppia cifra, trascinati da Benzing con 23 punti: oggi a Brindisi non sarà facile, ma una conferma avrebbe valore enorme…



