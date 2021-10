Diretta Brindisi Hapoel Holon/ Streaming video tv: si riparte in Champions League

DIRETTA BRINDISI HAPOEL HOLON: I PUGLIESI IN CHAMPIONS LEAGUE

Brindisi Hapoel Holon, in diretta dal PalaPentassuglia alle ore 20:30 di mercoledì 6 ottobre, si gioca per la prima giornata nel gruppo G di basket Champions League 2021-2022. Dopo aver battuto Sassari in campionato, prendendosi la prima vittoria in Serie A1, la Happy Casa fa il suo esordio in campo internazionale, una dimensione che ormai Frank Vitucci conosce e vuole onorare: curiosamente, il primo avversario è quello che nell’ultima stagione ne aveva sancito l’eliminazione al secondo turno, sempre qui in Champions League.

Erano arrivate due sconfitte – ci torneremo – e Brindisi non era riuscita a ottenere la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta; ora vedremo cosa succederà, chiaramente siamo solo alle prime battute ma il risultato della diretta di Brindisi Hapoel Holon sarà importante anche per fiducia e autostima. Aspettando che la partita si giochi, facciamo adesso una rapida valutazione su quelli che potrebbero essere i temi principali legati alla partita di Champions League.

DIRETTA BRINDISI HAPOEL HOLON STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brindisi Hapoel Holon non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: quest’anno la Champions League si potrà seguire su YouTube, all’indirizzo ufficiale della FIBA – la federazione europea di pallacanestro – e dunque si tratterà di una visione in diretta streaming video, peraltro senza costi. Resta ancora da capire se Discovery +, che è già broadcaster ufficiale della Lega Serie A, acquisirà i diritti anche per questa competizione internazionale; ad ogni modo, dovrete dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA BRINDISI HAPOEL HOLON: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Brindisi Hapoel Holon ripropone dunque una sfida che l’anno scorso era stata decisiva nell’impedire alla Happy Casa di proseguire la sua corsa in Champions League; il girone G di questa nuova edizione non andrà assolutamente sottovalutato, perchè gli israeliani li conosciamo bene e poi l’altra squadra è il Darussafaka, che certamente è calata rispetto a qualche stagione fa ma resta assolutamente temibile. A completare il quadro abbiamo il Cluj-Napoca che non desta particolari preoccupazioni; Brindisi intanto è partita abbastanza bene in stagione, prendendosi la semifinale di Supercoppa e andando vicina ad eliminare Milano (con un’incredibile rimonta, e comunque giocandosela quasi alla pari) per poi aprire il suo campionato con il ko di Trieste all’overtime e il pronto riscatto contro Sassari. Ormai parliamo di una squadra consapevole dei suoi mezzi e che, anche se ha cambiato qualcosa nel roster, ha come obiettivo quello di arrivare ancora nella Top 4 di campionato e appunto fare strada in Champions League. Intanto come detto siamo curiosi di valutare l’esordio europeo di questa squadra…



