Diretta Brindisi Kiev/ Streaming video tv: esordio della Happy Casa in Europe Cup

DIRETTA BRINDISI KIEV: ESORDIO IN EUROPE CUP!

Brindisi Kiev, che si gioca in diretta alle ore 20:30 di mercoledì 12 ottobre presso il PalaPentassuglia, è valida per la prima giornata nel gruppo E di basket Europe Cup 2022-2023. Prende il via anche la seconda competizione FIBA, per ordine di importanza dopo la Champions League, un torneo che in passato ha spesso ammiccato all’Italia come dimostra la finale raggiunta da Reggio Emilia nella passata edizione; la Happy Casa la gioca per la prima volta, l’anno scorso era proprio al livello superiore (per così dire) e ora cercherà di portare a casa un bel risultato che potrebbe anche significare arrivare a giocarsi il trofeo in primavera.

Intanto è una Brindisi che ha raccolto la prima vittoria stagionale nel weekend: al termine di una partita molto tirata la squadra di Frank Vitucci ha battuto Napoli in casa, riuscendo in questo modo a muovere la sua classifica ed evitando che si potesse creare una sorta di crisi dopo il ko di Verona. Adesso sarà interessante scoprire quello che succederà nella diretta di Brindisi Kiev; aspettando che al PalaPentassuglia si alzi la palla a due possiamo fare qualche valutazione sui temi principali che potrebbero emergere da questa partita che inaugura la Europe Cup della squadra pugliese.

DIRETTA BRINDISI KIEV STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brindisi Kiev non è prevista sui canali della nostra televisione: le partite di Europe Cup infatti non godono della trasmissione nel nostro Paese, ma ci sono comunque buone notizie per i tifosi e gli appassionati che potranno seguire il match con il servizio di diretta streaming video. Sarà infatti la stessa FIBA, la federazione europea di basket, a fornirlo: bisognerà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare l’account YouTube ufficiale della federazione europea, così da avere accesso alle immagini. In alternativa l’appuntamento è su Eleven Sports, per gli abbonati oppure acquistando l’evento on demand.

DIRETTA BRINDISI KIEV: RISULTATI E CONTESTO

Parlando della diretta di Brindisi Kiev, dobbiamo dire che la Happy Casa sta ancora aspettando il rientro di D’Angelo Harrison, che si è infortunato lo scorso maggio e dopo l’operazione è nella lenta fase della riabilitazione. Senza di lui comunque la squadra pugliese ha battuto Napoli in campionato, e adesso si prepara all’esordio europeo: riguardo la partecipazione alla Europe Cup bisogna dire che l’anno scorso il doppio impegno era stato mal gestito con parecchia fatica da Brindisi, che in Champions League aveva abbandonato presto una competizione che avrebbe anche potuto vincere.

Soprattutto, Brindisi era calata in maniera sensibile anche in campionato, passando dalla concreta possibilità di arrivare tra le prime quattro in regular season alla clamorosa eliminazione dai playoff. Adeso per Vitucci è iniziata la stagione del riscatto, perché non va dimenticato che nel 2021 Brindisi era arrivata seconda in classifica e poi aveva timbrato la semifinale; vedremo, la squadra certamente punta in alto ma giocare ogni tre giorni non è facile per nessuno, nemmeno se si tratta di Europe Cup. Anche per questo un esordio con vittoria sarebbe tutt’altro che malvagio…











