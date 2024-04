DIRETTA PISTOIA BRINDISI/ Video streaming tv: la Estra e la volata playoff (basket A1, oggi 21 aprile 2024)

DIRETTA PISTOIA BRINDISI: IL CALENDARIO DELLA ESTRA

Sta per avere inizio la diretta di Pistoia Brindisi: la Estra come già detto gioca per confermare la sua posizione tra le prime otto della classifica e conquistare quella che sarebbe una straordinaria qualificazione ai playoff, che avverrebbe da neopromossa e dopo tre anni di assenza dalla Serie A1. Pistoia è entrata nella 28^ giornata con 28 punti, record positivo (14-13, appunto) e la sesta posizione condivisa con Trento: attualmente la Estra sarebbe dietro perché la Dolomiti Energia ha vinto la partita di andata (era la seconda giornata, e Pistoia era partita 0-4) ma domenica prossima è in programma proprio la trasferta alla Il T Quotidiano Arena, che potrebbe essere fondamentale.

Diretta/ Reggio Emilia Brindisi (risultato finale 74-66): vincono i biancorossi (basket A1, 14 aprile 2024)

Importante se non altro per provare a migliorare la posizione in classifica: attenzione perché non è troppo complesso uno scenario nel quale la squadra toscana possa arrivare anche quinta, essendo che Reggio Emilia è davanti di una sola partita. Dunque vedremo: certamente la partita al PalaCarrara contro una Brindisi ultima in classifica è un’occasione davvero ghiottissima. Intanto per blindare i playoff provando a chiudere il discorso, poi eventualmente migliorando il piazzamento nella griglia anche se conterebbe solo relativamente, al primo turno l’avversaria sarebbe comunque uno squadrone. Per questa Pistoia tuttavia nulla è impossibile… (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Pesaro Pistoia (risultato finale 89-82): Mazzola 17 punti (basket A, oggi 13 aprile 2024)

PISTOIA BRINDISI, COME VEDERE LA PARTITA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Ci sarà la possibilità di seguire la diretta tv di Pistoia Brindisi: la partita infatti viene fornita, per questa 28^ giornata di Serie A1, da Eurosport e dunque l’accesso sarà riservato ai soli abbonati alla televisione satellitare, perché il canale in questione fa parte del pacchetto Sport dell’emittente, al numero 210 del decoder e con la possibilità di utilizzare la diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go. Il match però sarà fruibile, sempre in mobilità, anche ai clienti di DAZN perché questa piattaforma ha acquistato i diritti per trasmettere tutte le gare del massimo campionato di basket.

DIRETTA/ Pistoia Reggio Emilia (risultato finale 83-82): vittoria per la Estra!

PISTOIA BRINDISI: LA HAPPY CASA SALUTA?

Pistoia Brindisi, che sarà diretta dagli arbitri Denny Borgioni, Mark Bartoli e Matteo Lucotti, va in scena alle ore 20:00 di domenica 21 aprile: siamo nella 28^ giornata di basket Serie A1 2023-2024, nel momento in cui scriviamo Varese e Treviso devono ancora giocare e dunque possiamo ancora fare qualche calcolo sulle speranze di salvezza della Happy Casa, che sono legate a un filo. Diciamolo subito: con la sconfitta di Reggio Emilia, Brindisi si è portata ad un passo dal baratro della retrocessione, e potrebbe non bastare nemmeno vincere le ultime tre partite.

Domenica prossima c’è Varese Treviso: nemmeno lo scenario della classifica avulsa è più possibile, dunque perdendo oggi la Happy Casa sarebbe aritmeticamente in Serie A2 avendo entrambe le sfide dirette (per differenza canestri) a sfavore, e dunque non potendo più sorpassare una delle due squadre sempre che Pesaro resti dietro. Tradotto: Brindisi deve vincere al PalaCarrara e sperare, la retrocessione arriverebbe anche con una vittoria – in caso di successo delle due rivali dirette – e allora per il momento valutiamo i temi principali di questa diretta di Pistoia Brindisi.

DIRETTA PISTOIA BRINDISI: ESTRA PER I PLAYOFF

Se per la Happy Casa lo scenario è drammatico, la diretta di Pistoia Brindisi può lanciare la Estra verso i playoff: i toscani entrano nella 28^ giornata con la settima posizione e devono difenderla dagli assalti di chi arriva alle spalle, ma il campionato per la squadra di Nicola Brienza rimane straordinario e anche nel girone di ritorno il passo è stato confermato, anzi migliorato se è vero che Pistoia si era qualificata alla Final Eight di Coppa Italia con la testa di serie numero 8, e dunque adesso c’è la possibilità di completare l’opera prendendosi la post season.

La Estra comunque ha già mancato una bella occasione per blindare il traguardo con la sconfitta contro Pesaro: un ko che potrebbe essere indolore a patto che ora sia sfruttata la seconda occasione data dal calendario, come già visto Brindisi è davvero ad un passo dalla retrocessione e inevitabilmente Pistoia sa che vincere davanti al suo pubblico è quasi un obbligo, anche perché in caso contrario gli incroci nelle sfide dirette delle ultime due giornate potrebbero rappresentare un problema. Vedremo dunque, tra poche ore al PalaCarrara si giocherà questa interessante partita che potrebbe fornire un verdetto aritmetico.











© RIPRODUZIONE RISERVATA