Diretta Brindisi Napoli/ Streaming video tv: in due per il riscatto! (basket A1)

DIRETTA BRINDISI NAPOLI: CHI SI RIALZA?

Brindisi Napoli sarà diretta dagli arbitri Tolga Sahin, Alessandro Nicolini e Christian Borgioni: appuntamento alle ore 19:30 presso il PalaPentassuglia, per la partita valida per la 2^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023. Possiamo considerarlo una sorta di derby del Sud, ma soprattutto un incrocio tra due squadre che vanno a caccia di riscatto: soprattutto la Happy Casa, che dopo aver incredibilmente mancato i playoff nella passata stagione è ripartita perdendo sul parquet di Verona, contro una squadra neopromossa (certamente ambiziosa, comunque) e dunque dovendo immediatamente rialzare la testa per evitare rincorse.

Napoli l’anno scorso si è salvata in maniera brillante, soffrendo ma anche cambiando passo quando serviva, ovvero nella sfida diretta contro la Fortitudo Bologna; adesso chiaramente l’obiettivo è sempre lo stesso ma con la speranza di poter fare qualcosa in più, nel frattempo l’esordio è andato male ma in generale, contro la Virtus Bologna pur raffazzonata, la partita è stata condotta in maniera positiva al netto della sconfitta. Aspettando di scoprire cosa succederà nella diretta di Brindisi Napoli, facciamo un rapido focus sui temi principali presentati dalla partita.

DIRETTA BRINDISI NAPOLI STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brindisi Napoli sarà trasmessa su Eurosport 2, canale che trovate al numero 211 del decoder satellitare; sarà dunque un’esclusiva riservata agli abbonati Sky, ma ovviamente noi dobbiamo ricordare che la grande novità nella stagione della pallacanestro italiana è l’ingresso del portale Eleven Sports, che già abbiamo imparato a conoscere: in questo caso si potrà seguire il match in diretta streaming video, abbonandosi al servizio oppure decidendo per l’acquisto on demand del singolo evento.

DIRETTA BRINDISI NAPOLI: RISULTATI E CONTESTO

Nella diretta di Brindisi Napoli si affronteranno due allenatori navigati come Frank Vitucci e Maurizio Buscaglia: entrambi in passato hanno vinto il premio di miglior coach del campionato e oggi sono su panchine diverse. Vitucci ha sposato tempo fa il progetto Brindisi ed è riuscito a portare la Happy Casa alla semifinale playoff, in finale di Coppa Italia e in generale a diventare una big del nostro campionato; poi l’anno scorso la fase di stanca, il ritorno di D’Angelo Harrison dall’Ucraina non è servito per rinverdire le ambizioni di una squadra che si è seduta e ha mancato la post season con grande delusione.

Buscaglia invece è arrivato in corsa, per sostituire Stefano Sacripanti il cui esonero ha fatto storcere il naso a parecchi colleghi e addetti ai lavori; al netto di questo il tecnico barese ha portato in dote la salvezza ed è poi stato confermato sulla panchina di Napoli. Come già detto l’obiettivo della Gevi non può che essere sempre lo stesso, in maniera molto realistica; vedremo poi se nel corso della stagione ci sarà eventualmente tempo e spazio perché la squadra corra per altro…











