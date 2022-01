Diretta Brindisi Napoli/ Streaming video tv: in cerca di riscatto! (basket Serie A1)

DIRETTA BRINDISI NAPOLI: HAPPY CASA PER USCIRE DALLA CRISI

Brindisi Napoli si gioca in diretta dal PalaPentassuglia, con palla a due alle ore 20:00 di mercoledì 19 gennaio: va in scena qui la partita valida per il recupero della 15^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022. La Happy Casa ha bisogno di ritrovare la condizione: la squadra di Frank Vitucci gioca ovviamente per un posto nelle prime quattro della classifica, ma il pesante ko subito a Brescia nell’ultimo impegno ha peggiorato una situazione già complessa, tanto che improvvisamente anche la Final Eight di Coppa Italia potrebbe clamorosamente sfuggire dalle mani.

La GeVi, in campo anche qualche giorno fa, aveva perso in casa contro Trento una partita che l’avrebbe lanciata nella Top 3 del campionato ed è caduta in volata contro la Fortitudo Bologna: sicuramente per Stefano Sacripanti e i suoi ragazzi è stato un duro colpo, ma non si può negare che la stagione della neopromossa sia stata fino a qui ottima, e che l’obiettivo playoff continuando su questa falsariga sia assolutamente alla portata. Mettiamoci dunque nell’attesa della diretta di Brindisi Napoli; intanto possiamo fare qualche valutazione circa i temi principali che riguardano una interessante serata di basket al PalaPentassuglia.

DIRETTA BRINDISI NAPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brindisi Napoli non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: inizialmente prevista sulla televisione di stato, il posticipo ne ha invece decretato l’uscita dal palinsesto. Gli appassionati dovranno allora riferirsi alla piattaforma Discovery Plus, che da questa stagione è broadcaster ufficiale della Serie A1 di basket: la partita sarà fornita in diretta streaming video a tutti gli abbonati al servizio, mentre sul sito www.legabasket.it troverete come di consueto le informazioni utili sul match, a cominciare dal tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA BRINDISI NAPOLI: RISULTATI E CONTESTO

È difficile capire quello che potremmo aspettarci dalla diretta di Brindisi Napoli: sicuramente sull’esito della partita potrebbe influire anche il fatto che le due squadre, come del resto tutte le altre, siano state costrette a una sosta forzata causa Covid, e dunque abbiano dovuto rivedere i loro piani di allenamento. se guardiamo al rendimento generale, sicuramente bisogna dire che la Happy Casa abbia incredibilmente perso il suo ritmo, sia entrata in una tremenda striscia negativa (sette sconfitte nelle ultime otto) e rischi appunto di non qualificarsi alla Coppa Italia, perchè attualmente è sesta in compagnia della stessa Napoli e di Brescia.

Napoli come già detto sta sorprendendo, perché ci aspettavamo che questa squadra lottasse per poco più di una salvezza tranquilla e invece, almeno per il momento, ce la ritroviamo protagonista di una corsa che la potrebbe lanciare addirittura ad avere il fattore campo nel primo turno dei playoff. Le ultime due sconfitte, più che smorzare gli entusiasmi hanno fatto rientrare nei ranghi le aspettative, ma stiamo comunque parlando di una squadra che vincendo oggi si garantirebbe la Final Eight e che domenica, pur perdendo, ha messo in mostra un Jordan Parks capace di eguagliare i 40 punti segnati a suo tempo da un certo Lynn Greer. Come dire: la GeVi insegue la sua storia anche dal punto di vista delle statistiche, vedremo cosa succederà…



