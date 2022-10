Diretta Verona Brindisi/ Streaming video tv: bentornata Scaligera! (basket A1)

DIRETTA VERONA BRINDISI: SI SCRIVE LA STORIA!

Verona Brindisi si gioca in diretta all’AGSM Forum, con palla a due alle ore 17:30 di domenica 2 ottobre: nella 1^ giornata del campionato di basket Serie A1 2022-2023 si scrive idealmente la storia, perché per rivedere Verona nel massimo torneo di pallacanestro abbiamo dovuto aspettare la bellezza di 20 anni. Stagioni gloriose targate Glaxo, tre titoli in bacheca, competitività a livello internazionali, straordinari giocatori a roster: poi la sparizione, il periodo buio, i tentativi di risalire la corrente finalmente culminati nella promozione di pochi mesi fa, a guidare quell’Alessandro Ramagli che ben conosciamo e che ora è stato confermato.

Dall’altra pare troviamo una Happy Casa che ha bisogno di conferme, e di ripartire: in panchina è rimasto Frank Vitucci, ma dopo il fantastico 2021 la società pugliese, partita altrettanto bene, ha avuto un crollo nei risultati e non è nemmeno riuscita a qualificarsi per i playoff. Naturalmente adesso l’obiettivo è quello di evitare di tornare nell’anonimato; scopriremo cosa succederà alla New Basket ma innanzitutto dobbiamo capire quali saranno i temi principali nella diretta di Verona Brindisi, dunque aspettandone l’inizio prendiamoci del tempo per qualche analisi approfondita su un match che come detto si può considerare storico.

DIRETTA VERONA BRINDISI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per quanto riguarda la diretta tv di Verona Brindisi, il discorso vale per questa come le altre partite del campionato di basket Serie A1: al momento non c’è troppa chiarezza circa un accordo per trasmettere almeno due gare per giornata in televisione, nel caso comunque si parla di un contratto con Discovery Plus e le immagini disponibili su Eurosport 2 (dunque, comunque riservato agli abbonati alla televisione satellitare). Sappiamo invece che la diretta streaming video sarà garantita da Eleven Sports, portale al quale si può sottoscrivere un abbonamento o utilizzabile per l’acquisto on demand; ricordiamo poi che il sito ufficiale www.legabasket.it metterà a disposizione i tabellini play-by-play e i boxscore dei match aggiornati in tempo reale.

DIRETTA VERONA BRINDISI: SITUAZIONE E CONTESTO

Ci siamo, pronti a vivere la diretta di Verona Brindisi che ci riconsegna la Scaligera in Serie A1. Oggi è targata Tezenis, ma nell’immaginario collettivo resta la grande Glaxo poi diventata Muller: giocatori come Mike Iuzzolino, Giacomo Galanda, Henry Williams e tanti altri ancora sono passati da queste parti, gli anni Novanta sono stati il tempio di una piazza che rivaleggiava con i colossi del basket italiano ma purtroppo il nuovo millennio ha portato il fallimento, e come detto una strada particolarmente lunga per tornare dove Verona sperava di essere.

Adesso chiaramente si tratta di confermare la categoria come primo punto all’ordine del giorno, ma è inevitabile che le ambizioni ci siano e nemmeno troppo nascoste. A Brindisi per l’appunto bisogna ripartire, nella consapevolezza che la stagione 2020-2021 e l’inizio di quella seguente non siano stati casi isolati: il gruppo e la società sono cresciuti esponenzialmente e la Happy Casa è ancora oggi una realtà che può aspirare a giocare la semifinale playoff, chiaramente bisognerà essere molto più costanti perché il nuovo campionato di Serie A1 promette di essere parecchio livellato…











