Diretta Napoli Virtus Bologna/ Streaming video tv: Scariolo torna in Italia! (basket A1)

DIRETTA NAPOLI VIRTUS BOLOGNA: SI RIPARTE!

Napoli Virtus Bologna è in diretta dal PalaBarbuto, alle ore 20:30 di domenica 2 ottobre: anche qui riparte il campionato di basket Serie A1 2022-2023, e nella prima giornata vivremo una sfida che, almeno sulla carta, vede gli ospiti partire nettamente favoriti. La Virtus Bologna anche l’anno scorso ha giocato la finale scudetto ma, contrariamente a quanto accaduto nel 2021, pur avendo il fattore campo si è fatta battere dall’Olimpia Milano e quindi non è riuscita a confermare il titolo. Stagione comunque positiva: vittoria della Eurocup e ritorno in Eurolega, centrando il primo obiettivo che la società si era prefissata.

Napoli, che era neopromossa, ha chiaramente faticato ma alla fine ha portato a casa la salvezza vincendo la sfida diretta contro la Fortitudo; in panchina è stato confermato Maurizio Buscaglia, che era subentrato a Stefano Sacripanti e che ora si incrocerà subito con Sergio Scariolo, reduce dall’ennesimo trionfo agli Europei. Vedremo quello che succederà nella diretta di Napoli Virtus Bologna; aspettando che la partita prenda il via facciamo qualche rapida valutazione sui temi principali di questa serata.

DIRETTA NAPOLI VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per quanto riguarda la diretta tv di Napoli Virtus Bologna, il discorso vale per questa come le altre partite del campionato di basket Serie A1: al momento non c’è troppa chiarezza circa un accordo per trasmettere almeno due gare per giornata in televisione, nel caso comunque si parla di un contratto con Discovery Plus e le immagini disponibili su Eurosport 2 (dunque, comunque riservato agli abbonati alla televisione satellitare). Sappiamo invece che la diretta streaming video sarà garantita da Eleven Sports, portale al quale si può sottoscrivere un abbonamento o utilizzabile per l’acquisto on demand; ricordiamo poi che il sito ufficiale www.legabasket.it metterà a disposizione i tabellini play-by-play e i boxscore dei match aggiornati in tempo reale.

DIRETTA NAPOLI VIRTUS BOLOGNA: SITUAZIONE E CONTESTO

Nel parlare della diretta di Napoli Virtus Bologna dobbiamo ovviamente dire che il focus principale va sulla Segafredo: quest’anno finalmente le V nere potranno giocare in Eurolega, e chiaramente il traguardo che la società cerca è quello del superamento del girone unico per andare ai playoff. Del resto il roster a disposizione di Scariolo è di tutto rispetto: la cosa più importante è forse quella di aver confermato Milos Teodosic che era tentato dal rientro in patria (Stella Rossa), ma è rimasto anche Tornike Shengelia che purtroppo dovrà smaltire il brutto infortunio rimediato in estate, che gli ha anche impedito di giocare gli Europei.

Ci sono poi Daniel Hackett e Marco Belinelli, Isaia Cordinier e Alessandro Pajola così come Kyle Weems; tra le nuove addizioni attenzione soprattutto a Jordan Mickey, il roster della Virtus Bologna sembra essere stato costruito in una sorta di alternanza tra Serie A1 ed Eurolega, poi nei fatti bisognerà vedere come Scariolo, che come detto torna a Bologna da assoluto eroe di Eurobasket, sarà in grado di far ruotare i suoi giocatori a seconda dell’impegno.











