DIRETTA/ Brindisi Napoli (risultato 0-0) video streaming tv: palla a due, si gioca! (oggi 21 gennaio 2024)

DIRETTA BRINDISI NAPOLI (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Ormai sta per cominciare la diretta di Brindisi Napoli, ma ci resta ancora qualche minuto prima della palla a due e allora ne approfittiamo per rileggere le parole di coach Dragan Sakota dopo la sconfitta della sua Happy Casa Brindisi nella d’altronde assai difficile trasferta a Bologna nel posticipo del lunedì della precedente giornata di campionato: “Congratulazioni alla Virtus e a coach Banchi per l’ottima stagione che stanno disputando ai vertici del campionato italiano e di EuroLega. Dopo alcune sconfitte consecutive hanno risposto da grande squadra, quale solo.

DIRETTA/ Virtus Bologna Brindisi (risultato finale 103-76): Bartley 21 punti (oggi 15 gennaio 2024)

Siamo andanti in difficoltà nel contenere le loro maggiori qualità a partire dalle point guard, dobbiamo imparare a gestire meglio quei frangenti quando i giocatori chiave sono on-fire come Belinelli nel primo quarto”. Insomma, per Brindisi una sorta di lezione di cui provare a fare tesoro voltando pagina fin da oggi, o almeno questo era stato l’auspicio di coach Sakota: “Mettiamo da parte questa sconfitta contro un big team e pensiamo subito alla prossima sfida”. Il momento della nuova sfida adesso è davvero arrivato: parola quindi al campo per seguire finalmente la diretta di Brindisi Napoli! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Napoli Pesaro (risultato finale 93-75): dilago casalingo! (oggi 14 gennaio 2024)

DIRETTA BRINDISI NAPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brindisi Napoli sarà disponibile su Eurosport 2, che per gli abbonati alla televisione satellitare è il canale 211 del decoder Sky, inoltre per assistere a questa sfida si può sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN che garantisce l’intera programmazione del campionato di basket Serie A in diretta streaming video. Infine bisogna ricordare che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, sono consultabili tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

Diretta/ Venezia Napoli (risultato finale 81-89): la GeVi espugna il Taliercio! (oggi 7 gennaio 2024)

BRINDISI NAPOLI: HAPPY CASA FANALINO DI CODA

Brindisi Napoli, diretta dagli arbitri Rossi, Bettini e Capotorto presso il PalaPentassuglia naturalmente della città pugliese, con palla a due fissata per le ore 16.30 di questo pomeriggio, domenica 21 gennaio 2024, si giocherà nel contesto della diciassettesima giornata della Serie A di basket, secondo turno del girone di ritorno del campionato. Uno sguardo alla classifica ci dice che la diretta di Brindisi Napoli sarà una partita tra due formazioni con orizzonti ben diversi, perché i padroni di casa sono tristemente ultimi con appena 6 punti, mentre gli ospiti partenopei finora hanno fatto benissimo e si godono ben 20 punti.

Per la Happy Casa Brindisi è quindi già finito il tempo dei calcoli e dei ragionamenti: bisogna cercare la vittoria ovunque, altrimenti la situazione si farà sempre più complicata per i pugliesi sulla strada verso la salvezza. La Generazione Vincente Napoli Basket ha invece il diritto e il dovere di sognare in grande, che potrebbe significare la partecipazione ai playoff e magari con ambizioni di non esserci solo per partecipare. La vittoria farebbe molto comodo ad entrambe oggi, che cosa ci dirà quindi la diretta di Brindisi Napoli?

DIRETTA BRINDISI NAPOLI: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Brindisi Napoli, ecco dunque che per i padroni di casa pugliesi dobbiamo purtroppo descrivere un campionato finora difficilissimo. L’ultimo turno casalingo aveva portato un sorriso sotto forma di prestigiosa vittoria contro Brescia, poi è arrivata la sconfitta contro la Virtus Bologna, che non è certo un disonore per cominciare il girone di ritorno, ma come detto ormai la Happy Casa non può più badare per il sottile e deve cercare punti ovunque, perché tre vittorie a fronte di tredici sconfitte sono numeri finora disastrosi e serve subito un salto di qualità per la salvezza.

Si respira invece certamente un’aria diversa in casa Generazione Vincente Napoli Basket, a maggior ragione dopo le ultime due vittorie che hanno consentito ai partenopei di chiudere un’ottima andata con il colpaccio a Venezia e poi di iniziare benissimo anche il ritorno, grazie al netto successo contro Pesaro. Gli uomini di coach Igor Milicic comunque non vorranno certamente fermarsi qui, anzi l’impegno contro il fanalino di coda, anche se ovviamente è vietato sottovalutare l’avversario, potrebbe lanciare ancora di più la stagione della GeVi: le gerarchie saranno confermate o avremo sorprese nella diretta di Brindisi Napoli?











© RIPRODUZIONE RISERVATA