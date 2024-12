DIRETTA TRENTO NAPOLI: GLI OPPOSTI A CONFRONTO!

La diretta Trento Napoli, che si gioca alle ore 19:00 di domenica 1 dicembre per la nona giornata nel campionato di basket Serie A1 2024-2025, rappresenta l’incrocio degli opposti: da una parte la Dolomiti Energia imbattuta e prima in classifica, dall’altra la GeVi ancora senza vittorie e dunque ultima. Il testa-coda del torneo è affascinante in qualche modo, ma in prima istanza dà a Trento la possibilità di confermarsi in vetta e provare a migliorare la sua striscia di vittorie all’inizio della Serie A1, due settimane fa è arrivato l’ottavo sigillo sul campo di Pistoia e l’Aquila non ha alcuna intenzione di fermarsi sul più bello, dunque staremo a vedere.

Diretta/ Trento Besiktas (risultato finale 68-83): Arslan la chiude! (28 novembre 2024)

Inevitabilmente Napoli, che ha perso in casa contro Treviso gettando alle ortiche un’altra occasione per sbloccarsi, sa bene che la partita della Il T Quotidiano Arena potrebbe portare in dote la nona sconfitta in altrettante giornate ma non c’è altro modo che quello di giocare come se fosse un finale, la classifica e la lunghezze del campionato dicono che la GeVi non è assolutamente spacciata e di conseguenza deve ragionare in questo modo, anche se ora il clima si fa pesante e ci sono già state contestazioni bisogna pensare che la diretta Trento Napoli possa essere il grande colpo dal quale ripartire, al campo l’ardua sentenza sul match.

DIRETTA/ Napoli Treviso (risultato finale 69-84), campani ancora a zero (basket A1, 17 novembre 2024)

COME SEGUIRE LA DIRETTA TRENTO NAPOLI IN STREAMING VIDEO TV

Nessun appuntamento in diretta tv per Trento Napoli, che non fa parte delle tre partite che per la nona giornata di Serie A1 sono state selezionate per questo; tuttavia l’interno campionato di basket, come ormai sappiamo bene, viene garantito dalla piattaforma DAZN e allora sarà a questo servizio che dovrete rivolgervi, innanzitutto sottoscrivendo un abbonamento e poi utilizzando dispositivi mobili per la diretta streaming video, oppure sfruttando apparecchi compatibili come una smart tv dotata di connessione a internet.

DIRETTA TRENTO NAPOLI: ARRIVERÀ IL SORPRESONE?

Nella diretta Trento Napoli è tutto apparecchiato per la nona vittoria della Dolomiti Energia? Naturalmente i numeri dicono questo, ma proprio in virtù della disparità nell’andamento noi possiamo girare il discorso e dire che ci sono anche tutti i presupposti perché finalmente la GeVi vinca la sua prima partita e Trento perda per la prima volta, proprio nel testa-coda in casa della capolista. Questo, anche perché Napoli ha presentato pochi giorni fa il suo nuovo allenatore: esonerato Igor Milicic, che non ha replicato i fasti dello scorso anno, in panchina è stato chiamato Giorgio Valli che ha subito mostrato spirito battagliero.

Diretta/ Pistoia Trento (risultato finale 88-92): Lamb + Ford 48, Aquila sempre imbattuta! (17 novembre 2024)

Affermando in conferenza stampa che sfide di questo tenore gli piacciono, deve provare a condurre fuori dalle secche una Napoli che ha perso fiducia a pochi mesi da una storica vittoria in Coppa Italia e i playoff sfiorati ma che, come già dicevamo, sa bene che la salvezza non solo è possibile ma anche tendenzialmente alla portata, perché ci sono altre squadre che stanno faticando e sono rimaste parecchie giornate per provarci. Naturalmente la conditio sine qua non deve essere che la GeVi inizi finalmente a vincere qualche partita anche di livello altissimo, come lo è appunto questa della Il T Quotidiano Arena: attenzione alle sorprese nella diretta Trento Napoli…