DIRETTA VIRTUS BOLOGNA BRINDISI/ Video streaming tv: parla Luca Banchi (basket, oggi 15 gennaio 2024)

Con la diretta di Virtus Bologna Brindisi le V nere si ributtano in campionato dopo il doppio turno in Eurolega che aveva fatto seguito alla sconfitta contro Reggio Emilia nel derby di otto giorni fa, che in sala stampa al PalaBigi coach Luca Banchi aveva commentato così: “Mi congratulo con Reggio Emilia per la vittoria, sono stati determinati e aggressivi dopo la sconfitta di Varese. Noi non sempre abbiamo avuto lucidità disciplina ed energia. 15 palle perse, modestissimo 20% da due. Dentro l’area abbiamo cercato di prendere dei vantaggi ma con così tanti errori diventa difficile vincere. Il terzo periodo è stato più consistente, ma poi ci hanno condannato le palle perse, Reggio ha trovato canestri in transizione decisivi”.

L’analisi di Banchi è stata molto chiara e onesta nell’evidenziare le cause della sconfitta nel derby emiliano: “Tanti errori anche dalla lunetta, gara non di grande qualità. Dobbiamo gestire meglio le nostre risorse. Abbiamo giocato bene in difesa, Reggio tenuta a 72 punti è un punteggio ridotto per il loro potenziale, ma dovevamo avere più lucidità e cinismo per approfittare delle opportunità che si erano presentate”, aveva concluso l’allenatore della Virtus Bologna. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA BRINDISI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Brindisi non sarà disponibile, tuttavia per assistere a questa sfida si può sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce l’intera programmazione del campionato di basket Serie A in diretta streaming video. Inoltre bisogna ricordare che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, sono consultabili tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

Virtus Bologna Brindisi, diretta dagli arbitri Attard, Baldini e Patti, si giocherà con la palla a due fissata alle ore 20.00 di questa sera, lunedì 15 gennaio 2024, per la sedicesima giornata della Serie A di basket, cioè il primo turno del girone di ritorno del massimo campionato di pallacanestro, naturalmente presso la Segafredo Arena del capoluogo emiliano. La diretta di Virtus Bologna Brindisi ci terrà compagnia di lunedì perché la Virtus Segafredo Bologna è reduce da un doppio turno di Eurolega completato venerdì sera a Istanbul e di conseguenza ecco giustamente lo slittamento di 24 ore per la partita di campionato.

Sulla carta non dovrebbe esserci storia tra una delle big della Eurolega e il fanalino di coda del nostro campionato di Serie A, sebbene l’ultimo turno di campionato abbia ridato il sorriso alla Happy Casa Brindisi con una bellissima vittoria contro Brescia, mentre la Virtus Bologna aveva perso il derby contro Reggio Emilia. La classifica tuttavia parla di 20 punti per i padroni di casa contro 6 per gli ospiti, quindi il pronostico sembrerebbe chiuso, pur con le fatiche europee per gli uomini di coach Luca Banchi: la diretta di Virtus Bologna Brindisi andrà come previsto o potrà regalarci dei colpi di scena?

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA BRINDISI: RISULTATI E CONTESTO

Presentando la diretta di Virtus Bologna Brindisi, abbiamo visto che i numeri sono profondamente diversi a metà della stagione regolare. La Virtus Segafredo Bologna ovviamente deve gestire il doppio (a volte triplo) impegno tra Serie A ed Eurolega, in proporzione i numeri sono migliori in Coppa ma dieci vittorie e cinque sconfitte al giro di boa sono sicuramente un rendimento accettabile nei confini nazionali. Ovviamente però l’obiettivo resta il primato al termine della stagione regolare e allora vincere in casa contro il fanalino di coda deve essere un obbligo.

Discorso opposto per la Happy Casa Brindisi, che finora ha vinto solamente tre partite su quindici, però stasera non avrà nulla da perdere e anzi insegue la vittoria che potrebbe dare la svolta alla stagione pugliese, perché darebbe continuità al successo già ottenuto otto giorni fa contro Brescia. Vincere due partite consecutive contro due delle prime tre della classifica avrebbe naturalmente valore enorme, sia per la classifica sia per il morale: sarà un’impresa possibile per la Happy Casa nella diretta di Virtus Bologna Brindisi?











