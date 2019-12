Diretta Brindisi Sassari/ Streaming video tv: match di cartello (basket A1)

Brindisi Sassari, diretta dagli arbitri Carmelo Paternicò, Christian Borgo e Alessandro Nicolini, si gioca al PalaPentassuglia della città pugliese alle ore 17.00 di oggi pomeriggio, domenica 8 dicembre 2019, per la dodicesima giornata del campionato di Serie A di basket. Sarà una sfida di notevole importanza e basta dare uno sguardo alla classifica per capire il valore di un match quale Brindisi Sassari. Infatti sia la Happy Casa sia il Banco di Sardegna fino a questo momento hanno disputato dieci partite in campionato, con identico bilancio di sette vittorie e tre sconfitte. Di conseguenza Brindisi e Sassari sono tra le prime inseguitrici della capolista Virtus Bologna insieme a Milano: ecco dunque che il match di Brindisi potrebbe valere molto, come minimo in ottica griglia per la Final Eight di Coppa Italia, che sarà decretata già al termine del girone d’andata di Serie A.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Brindisi Sassari, che non è tra le partite trasmesse per questa dodicesima giornata di campionato; tuttavia l’appuntamento classico per tutti gli appassionati è sulla piattaforma Eurosport Player, che fornisce a tutti gli abbonati l’intera gamma delle gare di Serie A in diretta streaming video. Dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per seguire la sfida, mentre sul sito ufficiale www.legabasket.it sono consultabili le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo al PalaPentassuglia.

DIRETTA BRINDISI SASSARI: IL CONTESTO

La diretta di Brindisi Sassari sarà dunque uno scontro di vertice fra due delle migliori squadre del campionato in corso. La Happy Casa Brindisi però ha rallentato il proprio ritmo nello scorso turno, quando Brindisi ha perso con il punteggio di 78-67 a Trento. Gara dunque deludente soprattutto in attacco per i pugliesi, tenuti sotto i 70 punti dalla Dolomiti Energia e con tre soli giocatori in doppia cifra, tra cui spiccavano i 17 punti di Kelvin Martin. Il Banco di Sardegna Sassari invece settimana scorsa ha vinto per 76-70 al PalaSerradimigni contro Brescia. In una partita dal punteggio piuttosto basso (soprattutto per le abitudini di Sassari) ecco che fondamentale per il successo della Dinamo sono stati i 20 punti all’attivo di Dwayne Evans, senza però dimenticare anche l’eccellente prestazione di Marco Spissu, che aveva infatti messo a referto ben 16 punti. Oggi chi troverà lo spunto per staccare in classifica gli avversari?



© RIPRODUZIONE RISERVATA