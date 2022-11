Diretta Brindisi Pesaro/ Streaming video tv: incrocio molto intrigante! (basket A1)

DIRETTA BRINDISI PESARO: VITUCCI VS REPESA!

Brindisi Pesaro sarà in diretta dal PalaPentassuglia, alle ore 18:30 di domenica 20 novembre: è la partita che chiude la 7^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023. Bella sfida: la Happy Casa sembrava essere entrata in una spirale negativa, e invece prima della sosta è diventata la prima squadra a battere Tortona in questo torneo, mostrando dunque di potersela ancora giocare per quel posto nei playoff che l’anno scorso aveva dovuto abbandonare, a causa di un disastroso girone di ritorno nel quale i pugliesi avevano fatto nettissimi passi indietro rispetto alla semifinale della stagione precedente.

Diretta/ Brindisi Tortona (risultato finale 68-64): Perkins sul finale!

Pesaro invece i playoff li aveva giocati, dopo averli mancati per il rotto della cuffia nell’anno della finale di Coppa Italia; in termini generali possiamo dire che la Vuelle si sia lasciata alle spalle gli anni complicatissimi e adesso sia tornata a essere una realtà che gioca per la post season, due settimane fa ha perso in casa contro Milano ma è chiaramente un ko che ci può stare, a patto di mantenere la giusta costanza. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Brindisi Pesaro; aspettando la palla a due della partita, facciamo qualche rapida considerazione sui temi principali che possono emergere dalla serata del PalaPentassuglia.

Diretta/ Pesaro Milano (risultato finale 71-85): l'Olimpia vince meritatamente!

DIRETTA BRINDISI PESARO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Brindisi Pesaro non sarà fornita sui canali della nostra televisione, non facendo parte del pacchetto dei match mandati in onda per questa 7^ giornata di campionato. Ricordiamo però che da questa stagione esiste un’alternativa, che riguarda il servizio di diretta streaming video: i diritti per trasmettere le partite di Serie A1 sono stati acquisiti dal portale Eleven Sports, e dunque potrete abbonarvi stagionalmente alla piattaforma oppure acquistare il singolo evento on demand. Infine, sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale.

DIRETTA/ Kiev Brindisi (risultato finale 93-83): vince Budivelnnik, 2° quarto fatale

DIRETTA BRINDISI PESARO: RISULTATI E CONTESTO

Vivremo tra poco la diretta di Brindisi Pesaro, una partita che mette a confronto due allenatori preparati come Frank Vitucci e Jasmin Repesa. Uno ha vinto e l’altro no nel corso delle rispettive carriere, ma è innegabile che anche il veneto sia riuscito a fare ampiamente la sua parte mettendo a referto premi da allenatore dell’anno, poi gli è sempre mancato qualcosa per fare l’euro ma è anche vero che, a differenza di Repesa, non è mai riuscito ad allenare squadre che partissero concretamente con i favori del pronostico.

Rispetto alla sfida di oggi pomeriggio, possiamo dire che Brindisi sia riuscita a battere un colpo importante con la vittoria su Tortona, arrivata ancora senza poter disporre di D’Angelo Harrison e che ha dato parecchio morale al gruppo; Pesaro invece è caduta alla Vitrifrigo Arena ma contro Milano, in generale il 50% di record in Serie A1 è sostanzialmente quello che la società si aspettava, anche perché come nelle passate stagioni il campionato è parecchio livellato e, al netto delle due corazzate e della sorpresa Tortona, nessuna è ancora riuscita ad andare in fuga creando un contesto nel quale chiunque ha delle possibilità concrete di playoff.

© RIPRODUZIONE RISERVATA